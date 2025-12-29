Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση με drone σε σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι εξαιτίας αυτού η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα αλλάξει, σύμφωνα με το Interfax, την ώρα που διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφέρει -ακόμη- τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές στο κτίριο.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα αναθεωρηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη «η τελική μετάβαση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. Παράλληλα, εξήγησε ότι καταστράφηκαν 91 drones και προειδοποίησε ότι έχουν καθοριστεί οι στόχοι και ο χρόνος των αντιποίνων της Ρωσίας.

Ωστόσο, επέμεινε ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου, ενώ επιβεβαίωσε ότι δεν έχει περισσότερες πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Ουκρανία: Αρνείται τις κατηγορίες του Λαβρόφ

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία στην πρώτη της αντίδραση, απέρριψε τις κατηγορίες Λαβρόφ ότι στόχευσε -με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα- την επίσημη κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι ψέματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο, προτρέποντας -μεταξύ άλλων- τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Με πληροφορίες από Sky News