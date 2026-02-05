Λαβρόφ: Η Ελλάδα διέκοψε πλήρως τη συνεργασία της με τη Ρωσία - «Εμείς δεν θα επιτρέπαμε αντίστοιχη συμπεριφορά εις βάρος της»

Απάντηση στις δηλώσεις της ελληνικής ηγεσίας περί «κατάστασης πολέμου» με τη Ρωσία έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ για τα αποτελέσματα της ρωσικής διπλωματικής δραστηριότητας το 2025.

Στην απάντησή της, η Μόσχα υποστηρίζει ότι με την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» η Ελλάδα διέκοψε πλήρως τη συνεργασία της με τη Ρωσία, η οποία - όπως σημειώνει - είχε οικοδομηθεί επί δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, ανεστάλησαν σχεδόν όλοι οι τομείς της διμερούς συνεργασίας, από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα, χωρίς έκτοτε να έχει καταγραφεί κάποια μεταβολή στη στάση της Αθήνας.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για «επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις» και «αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες», τονίζοντας ότι η Ρωσία «ποτέ δεν θα επέτρεπε αντίστοιχη συμπεριφορά εις βάρος της Ελλάδας».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στρατιωτική στήριξη της Αθήνας προς την Ουκρανία. Η Ρωσία επισημαίνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που απέστειλαν όπλα και πυρομαχικά, τα οποία –κατά τη ρωσική πλευρά– χρησιμοποιούνται καθημερινά από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε περιοχές όπως το Ντονμπάς, η Ζαπορίζια, η Χερσώνα, η Κριμαία και άλλες νότιες περιοχές της Ρωσίας.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι στις περιοχές αυτές διαμένει επί αιώνες πολυάριθμη ελληνική διασπορά, την οποία χαρακτηρίζει φιλειρηνική και στενά συνδεδεμένη ιστορικά και πολιτισμικά με την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η Αθήνα δεν έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις των επιλογών της στους Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι –όπως αναφέρεται– αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη ζωή τους.

Ως περαιτέρω ένδειξη της ελληνικής στάσης, η Ρωσία επικαλείται τις συμφωνίες που υπεγράφησαν με το Κίεβο στις 17 Νοεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων. Το ρωσικό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι αυτές οι ενέργειες, όπως και κάθε αντιρωσική πρωτοβουλία της «συλλογικής Δύσης», έχουν αξιολογηθεί δεόντως από τη Μόσχα.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία PURL για την αγορά αμερικανικών όπλων από ευρωπαϊκές χώρες προς ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η ανακοίνωση αφήνει αιχμές περί πιέσεων από «ανώτερους συμμάχους» και υποστηρίζει ότι το Κίεβο ασκεί συστηματική πίεση στην Αθήνα για τη μεταφορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας ρωσικής και σοβιετικής κατασκευής, τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών καταλήγει ότι οι εξελίξεις αυτές αποτελούν ένδειξη «νεοφιλελεύθερου ολοκληρωτισμού» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης δεν αντανακλά τις απόψεις της κοινής γνώμης.