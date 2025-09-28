Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ επιτέθηκε στη Γερμανία και την κατηγόρησε πως έχει τον ίδιο σκοπό με τον Χίτλερ, αναφορικά με την στρατικοποίησή της.

«Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας, έχουμε επανειλημμένα εκφράσει τις πολύ βαθιές μας ανησυχίες», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια συνεχή διαδικασία επαναστρατιωτικοποίησης. Υπάρχουν επίσης σαφή σημάδια αναβίωσης του ναζισμού», συνέχισε.

«Γιατί συμβαίνει αυτό; Πιθανώς για τον ίδιο σκοπό που είχε ο Χίτλερ: να υποτάξει όλη την Ευρώπη και να επιχειρήσει να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα της Σοβιετικής Ένωσης τότε και της Ρωσίας σήμερα», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ, αλλά προειδοποίησε για «αποφασιστική αντίδραση» σε οποιαδήποτε «επιθετικότητα» εναντίον της Μόσχας.

Σε μια ευρεία ομιλία που εκφώνησε το Σάββατο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι απειλές κατά της Ρωσίας από τις δυτικές χώρες γίνονται «όλο και πιο συχνές».

Στόχευσε επίσης το Ισραήλ, λέγοντας ότι ενώ η Ρωσία καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για τις «βάρβαρες δολοφονίες» Παλαιστινίων στη Γάζα ή για τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η επιχείρηση στη Γάζα είναι απαραίτητη για να νικήσει τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 65.926 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, ενώ περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι αιχμαλωτίστηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Καταδίκασε την ισραηλινή επιθετικότητα προς άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, η οποία απειλεί να «ανατινάξει» την περιοχή.

Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει την αποστολή του να εξαλείψει τη Χαμάς για να δικαιολογήσει αεροπορικές επιθέσεις σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ.

Όσον αφορά το Ιράν, ο Λαβρόφ κατηγόρησε τις δυτικές δυνάμεις ότι σαμποτάρουν τη διπλωματία, μετά την αποτυχία της τελευταίας στιγμής προσπάθειας της Ρωσίας και της Κίνας να αναβάλουν την επιβολή κυρώσεων την Παρασκευή. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την κίνηση «παράνομη».

Οι κυρώσεις τέθηκαν σε ισχύ στις 00:00 GMT την Κυριακή.

Μιλώντας για τις εντάσεις στην Ευρώπη, ο Λαβρόφ δήλωσε: «Οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας, η οποία κατηγορείται ότι σχεδιάζει επίθεση κατά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας [ΝΑΤΟ] και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται όλο και πιο συχνές. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα αποδοκιμάσει τέτοιες προκλήσεις.

Η Ρωσία δεν είχε και δεν έχει ποτέ τέτοιες προθέσεις, αλλά οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική αντίδραση».

Η Μόσχα αρνήθηκε κάθε ευθύνη μετά την ανακοίνωση της Δανίας ότι drones πέταξαν πάνω από τα αεροδρόμιά της. Η ίδια η Δανία δήλωσε ότι τα περιστατικά φαίνεται να είναι έργο «επαγγελματία», αλλά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για ρωσική εμπλοκή.

Εν τω μεταξύ, η Εσθονία κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση του εναερίου της χώρου με πολεμικά αεροσκάφη, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία, ως μέρος της αντίδρασης των συμμάχων στις εισβολές ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίψουν τα ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους, ενώ το ίδιο το ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα» για να υπερασπιστεί τον εαυτό του μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές εισβολές.

Ο Τραμπ φαίνεται επίσης να έχει αλλάξει τη θέση του σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, δηλώνοντας αυτή την εβδομάδα ότι το Κίεβο μπορεί να «ανακτήσει ολόκληρη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή».

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στην ομιλία του το Σάββατο, λέγοντας: «Στην προσέγγιση της τρέχουσας αμερικανικής κυβέρνησης, διακρίνουμε την επιθυμία όχι μόνο να συμβάλει στην εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων για την ουκρανική κρίση, αλλά και να αναπτύξει μια πρακτική συνεργασία χωρίς να υιοθετεί ιδεολογική στάση».

Σε μια περαιτέρω κριτική προς τη Δύση, ο Λαβρόφ αμφισβήτησε το χρονοδιάγραμμα της πρόσφατης αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, λέγοντας ότι φαινόταν να έχουν περιμένει τόσο πολύ επειδή ήλπιζαν «να μην έχει μείνει κανείς και τίποτα να αναγνωρίσουν».

