Κυριάκος Πιερρακάκης: Θερμή «υποδοχή» από κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους ως νέου προέδρου του Eurogroup

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup προκάλεσε «κύμα» συγχαρητηρίων από κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι αναγνώρισαν τόσο τη σημασία της στιγμής για την Ελλάδα όσο και τη συμβολή της χώρας στη σταθερότητα της ευρωζώνης.

Ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξέφρασε τον έντονο θαυμασμό του για την «εντυπωσιακή αναστροφή» της ελληνικής οικονομίας και συνεχάρη θερμά τον νέο πρόεδρο του Eurogroup.

«Η εκλογή του αποτελεί μια σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και για τη ζώνη του ευρώ. Η Ελλάδα έχει κάνει μια εντυπωσιακή αναστροφή και σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της ευρωζώνης, με δημοσιονομικό πλεόνασμα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον νέο Πρόεδρο», ανέφερε μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Συγχαρητήρια από τους Κόστα, Φον ντερ Λάιεν και Λαγκάρντ

Θερμά συγχαρητήρια απέστειλε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σημειώνοντας: «Η Ελλάδα έχει διανύσει τόσο μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια. Η σημερινή σας εκλογή αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση αυτής της προόδου τόσο για τη χώρα σας όσο και για την Ένωσή μας». Ο Κόστα τόνισε ότι προσβλέπει στη συνεργασία τους για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία επεσήμανε: «Σε ταραγμένους καιρούς, η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Θα συνεργαστούμε στενά για τον διεθνή ρόλο του ευρώ και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προς ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας».

«Συγχαρητήρια αγαπητέ Κυριάκο για την εκλογή σου ως Πρόεδρος του Eurogroup. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε.», ήταν το μήνυμα της πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.