Κύπρος: Συνελήφθη ύποπτο μέλος της Χαμάς - Ετοίμαζε επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους

Οι αρχές της Κύπρου συνέλαβαν έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτο μέλος της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς και καταζητείται από τη Γερμανία για προμήθεια όπλων και πυρομαχικών με στόχο επιθέσεις σε ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Γερμανίας.

Ο ύποπτος, λιβανικής καταγωγής, αναφέρεται ως Kamel M., σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν στη Γερμανία. Συνελήφθη στις 6 Μαρτίου στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, λίγο μετά την άφιξή του από τον Λίβανο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο άνδρας καταζητείται για τη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται από πού προέρχονταν τα πυρομαχικά ούτε ποιος ήταν ο τελικός προορισμός τους.

Κύπρος: Φέρεται να ετοίμαζε επιθέσεις για τη Χαμάς

Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι η επιχείρηση αυτή αποτελούσε προετοιμασία για θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία και την Ευρώπη.

Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο διαμέρισμα του υπόπτου στο Βερολίνο.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσής του στη Γερμανία, δικαστής θα αποφασίσει αν θα τεθεί σε προφυλάκιση μέχρι τη δίκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση των εισαγγελέων.

Οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως μετά τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα, που ξέσπασε έπειτα από τις επιθέσεις της οργάνωσης στο Ισραήλ το 2023.

Με πληροφορίες από Reuters