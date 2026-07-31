Κύπρος: Συνελήφθη 44χρονος για κατασκοπεία στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου - Έδινε πληροφορίες στο Ιράν

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Κύπρο προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές, στο πλαίσιο της πρώτης έρευνας που διενεργείται βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου για αδικήματα που φέρεται να τελέστηκαν σε υπερπόντιο έδαφος.

Ο 44χρονος Ρασάντ Σουλτάνοφ, με διπλή βρετανική και αζερική υπηκοότητα και κάτοικος Ίσλινγκτον, συνελήφθη την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις κυπριακές αρχές και παραμένει υπό κράτηση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες έκδοσής του.

Η Βρετανική Εισαγγελία (CPS) ενέκρινε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας. Η σύλληψη του Σουλτάνοφ εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου (CTP) για ύποπτα περιστατικά που σημειώθηκαν στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι το διάστημα μεταξύ 11 Μαΐου 2025 και 22 Ιουνίου 2025.

Δρούσε για τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε τη βάση, η οποία αποτελεί απαγορευμένη ζώνη, και στη συνέχεια να διοχέτευε πληροφορίες στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, τους οποίους οι βρετανικές αρχές κατατάσσουν στις ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Η διοικητής Ελέν Φλάναγκαν, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, δήλωσε ότι η υπόθεση «αποδεικνύει πως μπορούμε να εφαρμόσουμε τον Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας στο εξωτερικό, όταν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις γίνονται στόχος εχθρικής δραστηριότητας».

«Υπήρξε στενή και εκτεταμένη συνεργασία ανάμεσα στις βρετανικές και τις κυπριακές αρχές επιβολής του νόμου», πρόσθεσε η ίδια.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί με τους συναδέλφους της Βρετανικής Εισαγγελίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος και τις αρχές της Κύπρου όσο προχωρά η διαδικασία έκδοσης».

Με πληροφορίες από skynews