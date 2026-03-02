Κύπρος: Ποιο είναι το ιρανικό drone Shahed που χτύπησε τη βρετανική βάση

«Περιορισμένες ζημιές» προκάλεσε σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που κατέπεσε στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι.

Πρόκειται για drone τύπου Shahed, ένα από τα πιο γνωστά παγκοσμίως, η εμβέλεια του οποίου μπορεί να φτάσει -από το Ιράν- στην Κύπρο, ωστόσο εκτιμάται πως η εκτόξευσή του έγινε από ιρανική πολιτοφυλακή εντός άλλης χώρας, όπως τον Λίβανο.

Ως προς τα χαρακτηριστικά τους, αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να πετάξουν σε ύψος κάτω των 30 μέτρων και ανιχνεύονται πιο δύσκολα, λόγω της κατασκευής τους. Είναι μικρά, συναποτελούνται από πλαστικά υλικά, ενώ η έλικά τους είναι ξύλινη. Πρόκειται για έναν πολύ μικρό και διακριτικό στόχο, ο οποίος μπορεί να ξεφύγει από τα ραντάρ.

Κύπρος: Τα χαρακτηριστικά του Shahed

Το πιο γνωστό μοντέλο είναι το Shahed 136. Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις το μήκος του αγγίζει τα 3,5 μέτρα, το άνοιγμα πτερύγων τα 2,5 μέτρα, το βάρος τους φτάνει γύρω στα 200 κιλά, κινούνται με 180 - 190 χλμ./ώρα, ο κινητήρας τους είναι απλός εμβολοφόρος.

Η επιχειρησιακή εμβέλεια εκτιμάται περίπου στα 1.300 - 1.500 χιλιόμετρα, αν και διαφέρει ανάλογα με το φορτίο και τη διαμόρφωση. Η πολεμική κεφαλή συχνά αναφέρεται γύρω στα 40 κιλά εκρηκτικών, ενώ υπάρχουν αναφορές για τροποποιήσεις με μεγαλύτερο φορτίο.

Διεθνή μέσα τα περιγράφουν με τρεις λέξεις: φθηνά, μαζικά, επίμονα.

Η λογική τους δεν βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, αλλά στην οικονομία φθοράς: ένα σχετικά χαμηλού κόστους όπλο που μπορεί να αναγκάσει τον αντίπαλο να χρησιμοποιήσει πανάκριβα αντιαεροπορικά συστήματα.

Αυτό μεταβάλλει τον συσχετισμό δυνάμεων. Μια χώρα μπορεί να εξαντλήσει την αεράμυνα ενός αντιπάλου με κύματα drones πριν ακολουθήσουν πυραυλικά πλήγματα.