Κύπρος: Πέθανε 3χρονο που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου - Συνελήφθη ο πατέρας του

Τρίχρονο παιδί πέθανε το απόγευμα της Κυριακής (12/7) στην Πάφο της Κύπρου, έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 37χρονος πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το τρίχρονο βρέθηκε στο κενό μέσα από το παράθυρο αφού έπεσε από τα χέρια του πατέρα του ενώ έπαιζαν.

Παράλληλα, σύμφωνα και πάλι με τα τοπικά μέσα, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για το τραγικό συμβάν 40 λεπτά αργότερα.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο 37χρονος είναι: πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, παράλειψη καθήκοντος ως αρχηγός οικογένειας, παράλειψη ευθύνης ως πρόσωπο που είχε την μέριμνα άλλου προσώπου.

Ο ίδιος θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, ενώ το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί και η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του παιδιού.