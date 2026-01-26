Κύπρος: Νεκρή 4χρονη που είχε νοσήσει με γρίπη Α

Ένα τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας, στην Κύπρο, όπου νοσηλευόταν με γρίπη Α.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥΠΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου, το παιδί είχε μεταφερθεί το Σάββατο διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Η αιτία θανάτου της 4χρονης στην Κύπρο

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών, η κατάσταση της υγείας του μικρού κοριτσιού δεν παρουσίασε βελτίωση και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Όπως ανέφεραν οι γιατροί, η αιτία θανάτου ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια, ως συνέπεια λοίμωξης από τον ιό της Γρίπης Α.

«Δυστυχώς, σήμερα το μεσημέρι, κοριτσάκι 4 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε διασωληνωμενο και σε κρίσιμη κατάσταση το Σάββατο από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στη ΜΕΘ Παίδων του Μακαρειου Νοσοκομείου, απεβίωσε. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανικη ανεπάρκεια συνεπεια της Γρίπης Α», ανέφερε σε γραπτή δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥΠΥ.