Κύπρος: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων - Τρεις σοβαρά τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/8) σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων στην περιοχή Αραδίππου της Κύπρου.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν σοβαρά τρεις άνδρες, ένας 39χρονος υπάλληλος του εργοστασίου και δύο πολίτες, ηλικίας 42 και 52 ετών, που είχαν πάει για να παραδώσουν παλιά μέταλλα.

Από τις πρώτες εξετάσεις σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από στρατιωτικό πυρομαχικό, όπως μεταδίδει το cyprustimes.com.

Φωτογραφία: Cyprus Times

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί για εξετάσεις ενώ διερευνήθηκε για τυχόν και άλλα βλήματα στο σημείο.

Φωτογραφία: Cyprus Times

Σύμφωνα και πάλι με το cyprustimes, το εν λόγω εργοστάσιο φέρεται να μην έχει άδεια λειτουργίας.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.