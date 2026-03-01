Κύπρος: «Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον βρετανικών στρατιωτικών βάσεων»

Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο, σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας αποκάλυψε ότι «βρετανικά περιουσιακά στοιχεία στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν από ιρανικά αντίποινα».

Ο υπουργός Άμυνας αποκάλυψε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν στόχευαν τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι, σχολιάζοντας ωστόσο, ότι αυτό «δείχνει πόσο αδιάκριτα» είναι τα ιρανικά αντίποινα.

Σημείωσε επίσης, ότι 300 Βρετανοί στρατιωτικοί ήταν κοντά στους στόχους στο Μπαχρέιν.

«Μερικοί από αυτούς βρίσκονταν σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων από τις πυραυλικές επιθέσεις», αποκάλυψε.

Ο υπουργός Άμυνας μίλησε σε βρετανική πρωινή εκπομπή, μια ημέρα αφότου ο Κιρ Στάρμερ αποκάλυψε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε διατάξει «να σηκωθούν αεροπλάνα πάνω από τη Μέση Ανατολή για αμυντικές επιχειρήσεις».

Ο Χίλι επανέλαβε τις εκκλήσεις του Βρετανού πρωθυπουργού να τερματίστούν οι πυραυλικές επιθέσεις και το Ιράν να «κάνει ένα βήμα πίσω από τις αυξανόμενες ανεξέλεγκτες αδιάκριτες επιθέσεις του στην περιοχή» και να «εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων του».

Αναφερόμενος επίσης, στον θάνατο του Χαμενεΐ, σχολίασε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ», επισημαίνοντας πως ανησυχεί περισσότερο για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στο Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Η στάση της Βρετανίας στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν

Υπενθυμίζεται πως με δηλώσεις του από την Ντάουνινγκ Στριτ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι Βρετανία δεν συμμετείχε στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Τόνισε όμως ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντα των Βρετανών και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή, με αεροσκάφη της RAF που θα συμμετέχουν σε συντονισμένες αμυντικές επιχειρήσεις για αυτό το σκοπό.

Αναφορικά με το ιρανικό καθεστώς, ο Βρετανός πρωθυπουργός το χαρακτήρισε «εντελώς αποκρουστικό», κατηγορώντας το για καταστολή διαδηλωτών και δολοφονίες στη χώρα του.

Κάλεσε το Ιράν να σταματήσει την περαιτέρω κλιμάκωση, να παύσει τις επιθέσεις, να εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων και να σταματήσει τη βία και την καταπίεση κατά του λαού του.

Παράλληλα ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι είναι κρίσιμο να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη, ενώ όπως επεσήμανε η Βρετανία βρίσκεται σε στενή επαφή με άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

Μάλιστα μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία καταδικάζουν τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής, ζητώντας από το Ιράν να απέχει από αδιάκριτες στρατιωτικές ενέργειες. Την ίδια στιγμή του ζητούν να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για σταθερότητα, προστασία αμάχων και περιορισμό των πυρηνικών - βαλλιστικών προγραμμάτων.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών με τη σειρά του εξέδωσε ειδικές οδηγίες για τους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται σε κράτη του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κατάρ, ΗΑΕ), καλώντας τους να καταφύγουν σε ασφαλείς χώρους και να αποφεύγουν ταξίδια λόγω του αυξημένου κινδύνου από τις ρουκέτες και τις αεροπορικές απειλές στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Ιndependent