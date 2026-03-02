Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Συναγερμός και στο αεροδρόμιο Πάφου

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ εκκενώθηκε η βρετανική βάση.

Υπενθυμίζεται πως ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου.

ΜΜΕ από την Κύπρο μεταδίδουν πως σήμανε νέος συναγερμός για εκκένωση που αφορά το αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς φέρεται να εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο. Μάλιστα, φέρεται να εκκενώνονται όλες οι βρετανικές βάσεις στην περιοχή.

Κύπρος: Το μήνυμα Χριστοδουλίδη

Αξίζει να επισημανθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκαν οδηγίες από τον Υπουργό Εσωτερικό την Κύπρου στον Δήμαρχο Κουρίου, να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση του Ακρωτηρίου.

Σημειώνεται πως ήδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται να απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη από τη Βάση Ακρωτηρίου, σύμφωνα με το philenews.com.

Σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Σε μήνυμά του, επιβεβαίωσε τα όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Την τελευταία ώρα, υπάρχει έντονη κινητοποίηση στη Βάση Ακρωτηρίου με τις σειρήνες να ηχούν και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται, ενώ οι βάσεις εκκενώνονται με μήνυμα που στάλθηκε στο προσωπικό να κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας».