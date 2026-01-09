Κύπρος: Εμπειρογνώμονες κρατικών υπηρεσιών «βλέπουν οργανωμένη υβριδική επιχείρηση» για το επίμαχο βίντεο

Εμπειρογνώμονες κρατικών υπηρεσιών μίλησαν για το «μονταρισμένο βιντεοληπτικό υλικό» στην Κύπρο, το οποίο φέρεται να αφήνει αιχμές για τη διαχείριση κρατικών πόρων από το προεδρικό περιβάλλον, αναφέροντας η «Δημοκρατία βρίσκεται ενώπιον οργανωμένης, υβριδικής επιχείρησης».

Οι ειδικοί ανέλυσαν τα δεδομένα από το, όπως καταγγέλλει η κυβέρνηση της Κύπρου, «μονταρισμένο βίντεο» και τα παρουσίασαν στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», κάνοντας λόγο πως η εν λόγω δραστηριότητα φέρει χαρακτηριστικά οργανωμένων εκστρατειών ρωσικής παραπληροφόρησης (organized disinformation campaigns).

Μάλιστα, από τα συμπεράσματά τους προκύπτει ότι η ανάρτηση του επίμαχου βίντεο, που έγινε στην πλατφόρμα «Χ» έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ρωσικής προέλευσης καμπάνιας Doppelganger, online εκστρατείας οργανωμένης υβριδικής παραπληροφόρησης, η οποία εντοπίζεται από το 2021 και στοχεύει κράτη-μέλη της ΕΕ.

Κύπρος: Τι είναι η καμπάνια Doppleganger

H εκστρατεία Doppelganger στόχευσε μεταξύ άλλων τη Γαλλία (προεδρικές εκλογές), τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ισραήλ, ενώ κύριο χαρακτηριστικό της, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Κύπρου, ήταν η αναπαραγωγή στοχευμένης παραπληροφόρησης ρωσικής προέλευσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανώνυμα βίντεο παραπέμπουν στην πάγια πρακτική με την επωνυμία «kompromat», ορολογία υπηρεσιών πληροφοριών, που προέρχεται ιστορικά από την Σοβιετική Ένωση και έχει ταυτιστεί με τακτική «δολοφονίας προσωπικοτήτων». Πολύ συχνά αυτή η πρακτική απαντάται στη Ρωσία και περιλαμβάνει δημοσιεύματα για σκοπούς εκβιασμού ή πολιτικής εξουθένωσης αντιπάλων.

Τέτοια κακόβουλα βίντεο είναι διαδικτυακά και ανώνυμα, αλλά, σύμφωνα πάντα με τα συμπεράσματα ειδικών, δημοσιεύονται υπό τον μανδύα δημοσιογραφικής αποκάλυψης. Άξιο αναφοράς είναι ότι η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, από την πρώτη στιγμή διαρροής του βίντεο, βρίσκεται σε επαφή με το προεδρικό περιβάλλον της Κύπρου, για να διευκρινιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Από κύκλους του προεδρικού μεγάρου, πάντως, υποδεικνύεται πως η δημοσίευση συμπίπτει με κάποιες σημαντικές εξελίξεις για την Κύπρο. Ο λόγος για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την κάθοδο Αμερικανών στην Κύπρο για το θέμα της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου».

Κύπρος: Οι πρώτες δηλώσεις Χριστοδουλίδη

Νωρίτερα, σήμερα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προέβη στις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με το βίντεο: «Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρχές του Κράτους» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης στις πρώτες του δηλώσεις για το συμβάν».

Συμπλήρωσε σχετικά: «το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανένα μα σε κανένα, δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς». Ο κ. Χριστοδουλίδης, στάθηκε στη συνέχεια σε δύο σημεία, στο πρώτο ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα την συνεχίσω γιατί είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα»

Με πληροφορίες από philenews.com