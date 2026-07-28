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Κύπρος: Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο με συμπτώματα μηνιγγίτιδας

Τι καταγγέλλουν οι γονείς του και τι απαντά ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου

The LiFO team
The LiFO team
ΚΥΠΡΟΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Εγκεφαλικό νεκρό είναι ένα 4χρονο παιδί στην Κύπρο, το οποίο όπως καταγγέλλουν σχετικά οι γονείς του, νοσεί επί μισό μήνα με συμπτώματα μηνιγγίτιδας, χωρίς να έχει υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση από τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Το περιστατικό με το 4χρονο παιδί στην Κύπρο, όπως μεταφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, διερευνάται από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του νησιού.

Όπως αναφέρθηκε, το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και από εκεί, λόγω επιδείνωσής του στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να είναι εγκεφαλικά νεκρό, με τους γονείς του να καταγγέλλουν καθυστέρηση και σοβαρά λάθη.

Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ για το συμβάν στην Κύπρο

«Σε σχέση με δημοσιεύματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αφορούν δηλώσεις μητέρας σχετικά με την αντιμετώπιση του 4χρονου παιδιού της, ο ΟΚΥπΥ έλαβε υπόψιν τις αναφορές και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα.

Ο Οργανισμός εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια του παιδιού και διαβεβαιώνει ότι κάθε σχετική αναφορά αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών».

Με πληροφορίες από εφημερίδα «Φιλελεύθερος»

Διεθνή

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