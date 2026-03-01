Κύπρος: «Δεν ισχύει» ότι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων

Η Κύπρος διαψεύδει πως ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων στην περιοχή.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι υποστήριξε σήμερα, Κυριακή (1/3), ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Οι πύραυλοι, όπως μεταδίδεται, αναχαιτίστηκαν από τους Ισραηλινούς.

Την είδηση, ωστόσο διαψεύδει η κυπριακή κυβέρνηση.

Σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ξεκαθαρίζει πως «σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση».

Επίσης, σε δηλώσεις του και ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, υπογράμμισε ότι διαψεύδει τα όσα κυκλοφόρησαν σήμερα σχετικά με αναχαίτιση πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Κύπρο.

Τι είπε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο, σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας αποκάλυψε ότι «βρετανικά περιουσιακά στοιχεία στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν από ιρανικά αντίποινα».

Ο υπουργός Άμυνας αποκάλυψε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν στόχευαν τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι, σχολιάζοντας ωστόσο, ότι αυτό «δείχνει πόσο αδιάκριτα» είναι τα ιρανικά αντίποινα.

Σημείωσε επίσης, ότι 300 Βρετανοί στρατιωτικοί ήταν κοντά στους στόχους στο Μπαχρέιν.

«Μερικοί από αυτούς βρίσκονταν σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων από τις πυραυλικές επιθέσεις», αποκάλυψε.

Ο υπουργός Άμυνας μίλησε σε βρετανική πρωινή εκπομπή, μια ημέρα αφότου ο Κιρ Στάρμερ αποκάλυψε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε διατάξει «να σηκωθούν αεροπλάνα πάνω από τη Μέση Ανατολή για αμυντικές επιχειρήσεις».

Ο Χίλι επανέλαβε τις εκκλήσεις του Βρετανού πρωθυπουργού να τερματίστούν οι πυραυλικές επιθέσεις και το Ιράν να «κάνει ένα βήμα πίσω από τις αυξανόμενες ανεξέλεγκτες αδιάκριτες επιθέσεις του στην περιοχή» και να «εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων του».

Αναφερόμενος επίσης, στον θάνατο του Χαμενεΐ, σχολίασε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ», επισημαίνοντας πως ανησυχεί περισσότερο για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στο Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.