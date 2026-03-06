Κύπρος: «Δεν αποκλείω τίποτα» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο «αλλαγής καθεστώτος» στις Βρετανικές Βάσεις

Νέο μήνυμα για την κατάσταση που μαίνεται στο Ακρωτήρι, συνιστώντας μεταξύ άλλων «νηφαλιότητα και πιστή τήρηση των ανακοινωθέντων», απηύθυνε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς αν προτίθεται η Λευκωσία μετά τη λήξη της κρίσης να ανοίξει το κεφάλαιο για τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «έχει ερωτηθεί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και η απάντηση είναι, τίποτα δεν αποκλείω».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα Γραφεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς αν η Κυβέρνηση είναι επί ποδός λόγω των εξελίξεων, είπε ότι «παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις σε συνεργασία και με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα άλλα τρίτα κράτη, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των κρατών της περιοχής».

Κύπρος: Τι σχολίασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης για τα καταφύγια

«Το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου και η κρατική μηχανή είναι σε εγρήγορση. Χρειάζεται από όλους μας ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω στον κυπριακό λαό και την ίδια στιγμή πιστή τήρηση των όσων ανακοινώσεων γίνονται από πλευράς Κυβέρνησης, τόσο για τις εξελίξεις, την ίδια στιγμή και για τα όποια μέτρα προστασίας χρειάζονται, αν και εφόσον θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν» επισήμανε επίσης ο πρόεδρος της Κύπρου.

«Έχουμε προχωρήσει ειδικότερα η πολιτική προστασίας σε πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Καλώ το σύνολο του κυπριακού λαού απλά να γνωρίζει, να είναι σε εγρήγορση και πάντοτε με νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Αντιλαμβάνομαι την απόλυτα δικαιολογημένη ανησυχία του κυπριακού λαού. Η χώρα μας γνωρίζετε πολύ καλά ότι με κανένα τρόπο δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε επιθετικές ή πολεμικές επιχειρήσεις. Πάντοτε ήμασταν μέρος της λύσης και θα συνεχίσουμε με τον με τον ίδιο τρόπο» διευκρίνισε.

Ερωτηθείς για το επίπεδο διαχείρισης σε ό,τι αφορά τα καταφύγια και τα τηλεφωνικά μηνύματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θα αναφερθώ στο παρελθόν σε σχέση με τα καταφύγια και πολλά άλλα. Το sms ήταν δοκιμαστικό και σήμερα προχωρούμε, και ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υφυπουργός Καινοτομίας, εργαζόμαστε με τους παρόχους, έτσι ώστε τα όποια προβλήματα που προκλήθηκαν προχθες, που αφορούσαν κατά κύριο λόγο μια εταιρεία, να αντιμετωπιστούν».

«Σήμερα το απόγευμα να αναμένετε νέες ανακοινώσεις, συγκεκριμένα για το θέμα. Έρχομαι τώρα στην ανησυχία που, όπως είπα, αντιλαμβάνομαι απόλυτα τον κόσμο, την κυπριακή κοινωνία. Και είναι για αυτό που καλώ, τις ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, της Πολιτικής Άμυνας, όλοι να τις γνωρίζουμε και όλοι να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις» τόνισε.

Ερωτηθείς για τη συνάντηση του σήμερα με την επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών της Βρετανίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε «δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε δημόσια. Ήταν μια ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση για τις εξελίξεις στην περιοχή και ούτω καθεξής».

Κληθείς να σχολιάσει την ταξιδιωτική οδηγία της Βρετανίας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι αναμενόμενες οι ταξιδιωτικές οδηγίες, είναι την ίδια στιγμή σημαντικό τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και εγώ να δίνουμε την πραγματική εικόνα, την πραγματική κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής τα περιστατικά που είχαμε αφορούσαν τις Βρετανικές Βάσεις και είναι σημαντικό να στέλνουμε την πραγματική εικόνα και είναι για αυτό που γίνονται κι αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις».

Με πληροφορίες από Cyprus Times