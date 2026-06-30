Κύπρος: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Τι είπε στους συναδέλφους του

Εν ενεργεία αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και έπειτα αυτοκτόνησε το πρωί της Τρίτης (30/6) στη Λεμεσό της Κύπρου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 55χρονος άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα τέσσερις φορές, μία στο κεφάλι και τρεις στο σώμα.

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι η 46χρονη γυναίκα είχε καταλήξει, ωστόσο νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι παρελήφθη ζωντανή από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ζωτικές ενδείξεις και προχώρησαν στη διασωλήνωσή της. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6:50 το πρωί, στην οδό Ιλισίων, έξω από σχολείο στην περιοχή Ζακάκι, μέσα σε όχημα και σε κεντρικό σημείο του δρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο φερόμενος δράστης φέρεται επίσης να απείλησε περαστικό που προσπάθησε να παρέμβει.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι πραγματοποιούν εξετάσεις και συλλέγουν στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Πάω πέντε λεπτά και θα επιστρέψω»

Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση έδωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Στέλιος Αριστείδου.

Όπως ανέφερε, ο άνδρας που εμπλέκεται στην υπόθεση είναι μέλος της Αστυνομίας και το πρωί είχε αναλάβει κανονικά υπηρεσία, γύρω στις 6:07. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του είχε χρεωθεί το υπηρεσιακό του όπλο, το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό.

Ερωτηθείς για τις συνθήκες και εάν φαίνεται να έδωσαν ραντεβού στο σημείο έξω από το σχολείο, ο κ. Αριστείδου σημείωσε ότι όλα βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ για τη ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες.

Αναφορικά με τη σκηνή, επιβεβαίωσε ότι στο σημείο εντοπίστηκαν τα δύο οχήματα του ζευγαριού, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως είπε, οι ανακριτές θα λάβουν καταθέσεις τόσο από αυτόπτες μάρτυρες όσο και από συναδέλφους του αστυνομικού, ενώ θα εξεταστεί κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπήρχαν προηγούμενες καταγγελίες ή πληροφορίες σε βάρος του μέλους της Αστυνομίας ή αν είχε επιδείξει περίεργη συμπεριφορά, ο κ. Αριστείδου απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει οποιοδήποτε σχετικό ιστορικό.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η παραλαβή του υπηρεσιακού οπλισμού αποτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία για τα μέλη που αναλαμβάνουν υπηρεσία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο αστυνομικός ενημέρωσε τους συναδέλφους του ότι θα έφευγε λέγοντας τους «πάω πέντε λεπτά και θα επιστρέψω» και στη συνέχεια αναχώρησε με το όχημά του.