Κύπρος: Ανήλικα αδέλφια εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο - Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά

Δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά εντός αυτοκινήτου στην περιοχή Ξυλοφάγου της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας και η μητριά των ανηλίκων έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου, Γιώργο Ιουλιανό, τα δύο ανήλικα αγόρια από τη Βουλγαρία, φαίνεται να βρίσκονταν στην Κύπρο για διακοπές στον πατέρα τους.

Τόσο ο πατέρας όσο και η μητριά μετέβησαν το πρωί στις εργασίες τους, ενώ τα παιδιά βρέθηκαν στο αυτοκίνητο που ήταν κλειδωμένο νεκρά. Σύμφωνα πάντα με τον κ.Ιουλιανό τα παιδιά φαίνεται να μπήκαν στο όχημα και να κλειδώθηκαν, όπως αναφέρουν οι Cyprus Times.

Πάντως στις σορούς εντοπίστηκαν σημάδια από εγκαύματα.

Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να αποκαλυφθούν τα ακριβή αίτια των θανάτων.

Η Αστυνομία των Βάσεων διερευνά όλα τα ενδεχόμενα για το πως κατέληξαν τα παιδιά κλειδωμένα στο μοιραίο αυτοκίνητο.