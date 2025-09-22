Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να ακυρωθούν οι μισές σημερινές πτήσεις

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, που αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα μετά από την κυβερνοεπίθεση σε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τα μισά από τα δρομολόγιά τους, σήμερα Δευτέρα.

Την Κυριακή, το αεροδρόμιο ακύρωσε 45 αναχωρήσεις και 30 αφίξεις, αριθμός που είναι πάνω από διπλάσιος σε σχέση με τις ακυρώσεις της προηγούμενης ημέρας, όταν είχαν ακυρωθεί 25 αναχωρήσεις και 13 αφίξεις.

Μένει ασαφές πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα, δήλωσε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών, Ihsane Chioua Lekhli: «Προχωράμε μέρα με τη μέρα».

Το αεροδρόμιο Μπράντενμπουργκ του Βερολίνου δήλωσε ότι τα προβλήματα με το λογισμικό παραμένουν, αλλά ότι βρήκε χειροκίνητη λύση, πράγμα που σήμαινε ότι το αεροδρόμιο δεν αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Ωστόσο, το αεροδρόμιο προειδοποίησε τους επιβάτες για μεγαλύτερους χρόνους αναμονής: «Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το online check-in, τα self-service check-in και την υπηρεσία ταχείας παράδοσης αποσκευών», ανέφερε μήνυμα στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Οι πίνακες αναχωρήσεων στο Χίθροου του Λονδίνου, έδειχναν επίσης σημάδια ομαλότερων αφίξεων και αναχωρήσεων.

«Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για την επίλυση και την αποκατάσταση της βλάβης του συστήματος αεροπορικής εταιρείας της Collins Aerospace, που επηρέασε το check-in», αναφέρει ανακοίνωση του Χίθροου. «Ζητούμε συγγνώμη σε όσους αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, αλλά με τη συνεργασία των αεροπορικών εταιρειών, η συντριπτική πλειονότητα των πτήσεων συνεχίζει να εκτελείται».

Τα αεροδρόμια συνέστησαν στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν ταξιδέψουν και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους check-in.

Η κυβερνοεπίθεση δεν στόχευε συγκεκριμένα αεροδρόμια ή αεροπορικές εταιρείες, αλλά επηρέασε το λογισμικό της Collins Aerospace, του οποίου τα συστήματα βοηθούν τους επιβάτες να κάνουν check-in μόνοι τους, να εκτυπώνουν τις κάρτες επιβίβασης και τις ετικέτες αποσκευών, και να παραδίδουν τις αποσκευές τους.

Μένει ασαφές ποιος βρισκόταν πίσω από την κυβερνοεπίθεση. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η αεροπορική ασφάλεια και ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας δεν επηρεάστηκαν και δήλωσε ότι δεν υπάρχει ένδειξη για ευρεία ή σοβαρή επίθεση.

Με πληροφορίες από euronews.com