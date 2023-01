Kuwait Airways: Υποψήφιες αεροσυνοδοί κλήθηκαν να γδυθούν σε συνέντευξη για προσλήψεις

Το υπουργείο Εργασίας της Ισπανίας ερευνά δημοσίευμα της elDiario.es, σύμφωνα με το οποίο η Kuwait Airways ζήτησε από υποψήφιες αεροσυνοδούς να γδυθούν μέχρι το εσώρουχο στη διάρκεια ημερών πρόσληψης.

Στις σχετικές καταγγελίες προχώρησε η «Μπιάνκα», μια υποψήφια αεροσυνοδός που συμμετείχε στη διαδικασία πρόσληψης της αεροπορικής εταιρείας στο ξενοδοχείο Melia Barajas της Μαδρίτης τον Νοέμβριο του 2022.

Η Μπιάνκα ισχυρίστηκε ότι από την αρχή της διαδικασίας πρόσληψης, οι γυναίκες υποψήφιες δέχονταν προσβλητικά σχόλια όπως: «Δεν μας αρέσει το χαμόγελό σου» και «Έχεις σώμα σαν τρενάκι του λούνα παρκ».

Όπως δήλωσε την elDiario.es, η ομάδα που είχε επιλεγεί, στην οποία ανήκε και η ίδια, πήρε εντολή να μπει σε ένα δωμάτιο μία προς μία. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να ξεκουμπώσουν τα πουκάμισά τους και να σηκώσουν τις μπλούζες και τις φούστες τους. Η Μπιάνκα είπε ότι έπρεπε να μείνουν φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους προκειμένου η επιτροπή να εξετάσει το σώμα τους, κάτι που αποτελεί παράνομη πρακτική στην Ισπανία.

Επιπλέον σημείωσε ότι της είπαν ότι αυτό έπρεπε να γίνει για να μπορέσουν να δουν ουλές, σημάδια, ελιές ή τατουάζ.

Η elDiaro.es επικοινώνησε με άλλες τρεις γυναίκες που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις πρόσληψης της Kuwait Airways στην Ισπανία και όλες οι απαντήσεις τους επιβεβαίωσαν τις μαρτυρίες της Μπιάνκα.

Στις 4 Ιανουαρίου 2022, η Kuwait Airways προχώρησε σε επίσημη δήλωση, την οποία δημοσίευσε το aviacionline.com:

«Η Kuwait Airways, τα τελευταία πέντε χρόνια, χρησιμοποιεί το ίδιο πρακτορείο πρόσληψης πληρώματος καμπίνας που χρησιμοποιεί το 90% των αεροπορικών εταιρειών της περιοχής. Ως μια εξαιρετικά αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία που έχει απασχολήσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο στα 68 χρόνια από την ίδρυσή της», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Και συνέχισε: «Δεν έχει γίνει ποτέ καμία τόσο σοβαρή καταγγελία. Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η Kuwait Airways δεν μπορεί να συγχωρήσει οποιεσδήποτε διαδικασίες που ταπεινώνουν ή υποβαθμίζουν οποιοδήποτε άτομο. Θέλουμε να ενημερώσουμε το κοινό σε αυτό το σημείο ότι διεξάγεται πλήρης έρευνα με όλα τα μέρη και με βάση τα ευρήματα θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

According to Spanish news outlet La Vanguardia, Meccti, the third-party company responsible for the selection of Kuwait Airways’ candidates, denied the accusations and said it will sue Bianca.