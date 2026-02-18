Kunal Nayyar: Ο σταρ του «The Big Bang Theory» πληρώνει ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών μέσω GoFundMe

Ο γνωστός ηθοποιός Kunal Nayyar, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Raj Koothrappali στην αμερικάνικη, κωμική σειρά «The Big Bang Theory», προέβη σε μία αποκάλυψη σε συνέντευξή του στην The i Paper.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι μπαίνει συχνά στην πλατφόρμα GoFundMe και, ανώνυμα, πληρώνει ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών που δεν μπορούν να τους καλύψουν. Σύμφωνα με το Fortune, η περιουσία του εκτιμάται στα 45 εκατομμύρια δολάρια.

«Τα χρήματα μού έδωσαν μεγαλύτερη ελευθερία και το μεγαλύτερο δώρο είναι η δυνατότητα να προσφέρεις, να αλλάζεις τις ζωές των ανθρώπων», δήλωσε τον Δεκέμβριο. «Στηρίζουμε και φιλοζωικές οργανώσεις, γιατί αγαπάμε τα σκυλιά. Αλλά αυτό που πραγματικά μου αρέσει είναι να μπαίνω στο GoFundMe το βράδυ και να πληρώνω τυχαία τους ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών. Είναι κι αυτό ένα κομμάτι μου! Τα χρήματα δεν είναι βάρος. Είναι μια χάρη από το σύμπαν».

Ο Ναγιάρ συμμετείχε και στις 12 σεζόν της σειράς του CBS (2007–2019), σε μια από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες της αμερικανικής τηλεόρασης. Στο απόγειο της επιτυχίας, το βασικό καστ φέρεται να λάμβανε 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο. Το Forbes τον κατέταξε τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο τηλεοπτικό ηθοποιό παγκοσμίως το 2015 και το 2018, με ετήσιες απολαβές 20 και 23,5 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.

Η συνέντευξη του Ναγιάρ έγινε viral σε μια περίοδο που συζητιέται έντονα η χρήση του GoFundMe από διασημότητες και οικογένειες ηθοποιών. Μετά τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, φίλοι του ξεκίνησαν καμπάνια για τη σύζυγο και τα έξι παιδιά του, συγκεντρώνοντας 2,6 εκατομμύρια δολάρια.

«Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που σταθήκατε δίπλα στον Τζέιμς και την όμορφη οικογένειά του», ανέφερε ανακοίνωση των φίλων του. «Μέσα στο βαθύ πένθος, η στήριξή σας ήταν φως. Μας θυμίζει ότι η αγάπη είναι αληθινή, ότι η κοινότητα είναι δυνατή και ότι το πνεύμα του Τζέιμς συνεχίζει να ενώνει τους ανθρώπους».

Ο Ναγιάρ, πάντως, επιμένει ότι ο πλούτος δεν τον βαραίνει. Αντίθετα, τον αντιμετωπίζει ως ευκαιρία για αθόρυβη, ουσιαστική προσφορά.

Με πληροφορίες από Variety