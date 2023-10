Κρυπτοζωολογία: Μια περιθωριακή «επιστήμη» με εμμονικούς διαδικτυακούς ερευνητές

Είναι 4 τα ξημερώματα και στα βάθη του Reddit ένας χρήστης με το όνομα u/truthisfiction μοιράζεται μια ανάρτηση σχετικά με μια κανιβαλιστική φυλή τριχωτών ανθρωποειδών που ζουν στη Σρι Λάνκα. Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για τους Nittaewo, δεν υπάρχει επιστήμη που να αποδέχεται την ύπαρξή τους, η οποία εντοπίζεται μόνο στη μυθολογία των Veddha και στην τοπική λαογραφία.

«Διαφορετικοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο μοιράζονται μια κοινή ιστορία περί ανθρωποειδών που στοιβάζονται σε μια σπηλιά και καίγονται μέχρι θανάτου από τους ανθρώπους», γράφει ο χρήστης. Ένας καταιγισμός σχολίων γεμίζει την ανάρτηση με παρόμοιες ιστορίες περί παράξενων πλασμάτων των οποίων η ύπαρξη δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Το TikTok μετράει πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια likes σε posts που αφορούν την κρυπτοζωολογία, αν και ομολογουμένως η προσοχή του κοινού είναι λιγότερο στραμμένη στα ίδια τα πλάσματα και περισσότερο στην αισθητική που τα περιβάλλει, όπως αυτή σχηματίστηκε από εκπομπές των ‘90s όπως το The X-Files και το Twin Peaks.

Για όποιον έχει βρεθεί ποτέ να πέφτει σε διαδικτυακές σκουληκότρυπες υπερφυσικού είδους, το subreddit r/cryptozoology είναι γεμάτο με αντίστοιχα, παράξενα διαμάντια όπως αυτό της φυλής Nittaewo. Η σελίδα είναι μια επιλογή για τους λάτρεις της κρυπτοζωολογίας, δηλαδή της μελέτης των ζώων που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί από την επιστήμη, και προσελκύει το είδος των υπερ-αφοσιωμένων σπασίκλων του διαδικτύου.

Κάθε like, ανάρτηση και κοινοποίηση προσθέτει στη διαδικτυακή παράδοση γύρω από αυτά τα πλάσματα, με τους χρήστες να ανταλλάσσουν θολές, γεμάτες κόκκο λήψεις ως απόδειξη της ύπαρξης τους. Φωτ.: Youtube

«Μου αρέσει η σκέψη ότι υπάρχουν ζώα εκεί έξω που διέφυγαν της ανακάλυψής μας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι δεν θα μάθουμε ποτέ για τη συντριπτική πλειονότητα των ζώων αυτών επειδή εξαφανίστηκαν πριν τα ανακαλύψουμε και δεν άφησαν πίσω τους απολιθώματα», λέει ο ανώνυμος u/truthisfiction, ο οποίος συντονίζει τη σελίδα.

Η κρυπτοζωολογία θεωρείται μια περιθωριακή «επιστήμη», και τέτοιες αναφορές σε φανταστικά πλάσματα αντιμετωπίζονται με δυσπιστία από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι πολλές από αυτές τις αναφορές είναι στην πραγματικότητα φάρσες, ωστόσο για πολλούς οπαδούς της κρυπτοζωολογίας, η διασκέδαση βρίσκεται στο άγνωστο.

Για να φανταστούμε την ύπαρξη τέτοιων πλασμάτων πρέπει να αναστείλουμε τους κανόνες του πραγματικού κόσμου και να βυθιστούμε στη φαντασία του τι υπάρχει «εκεί έξω». Και όπως έλεγε ο αγαπημένος χαρακτήρας Fox Mulder (David Duchovny) των The X-Files: «The truth is out there».

Κάθε like, ανάρτηση και κοινοποίηση προσθέτει στη διαδικτυακή παράδοση γύρω από αυτά τα πλάσματα, με τους χρήστες να ανταλλάσσουν θολές, γεμάτες κόκκο λήψεις ως απόδειξη της ύπαρξης τους.

Το TikTok μετράει πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια likes σε posts που αφορούν την κρυπτοζωολογία, αν και ομολογουμένως η προσοχή του κοινού είναι λιγότερο στραμμένη στα ίδια τα πλάσματα και περισσότερο στην αισθητική που τα περιβάλλει, όπως αυτή σχηματίστηκε από εκπομπές των ‘90s όπως το The X-Files και το Twin Peaks.

Σκηνή από την τηλεοπτική σειρά The X-Files.

Αν έπρεπε να περιγράψουμε με λίγες λέξεις τι συνθέτει την αισθητική πίσω από την κρυπτοζωολογία αυτές θα ήταν: σκοτεινά δάση, κασέτες VHS, κιτς μπλουζάκια, εικόνες UFO, καπέλα από αλουμινόχαρτο, walkie talkie, αποκόμματα εφημερίδων. Αυτά είναι μερικά από τα αντικείμενα που συνθέτουν το starter pack της κρυπτοζωολογίας.

Αυτά τα κλιπ αποτελούν το τέλειο σημείο εισόδου στις πιο παράξενες γωνιές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαδικτυακές τάσεις όπως το #weirdcore - μια αισθητική που επικεντρώνεται σε εικόνες χαμηλής ποιότητας που προκαλούν συναισθήματα αποπροσανατολισμού, τρόμου και αποξένωσης.

Είτε αφορούν τον Διάβολο του Jersey, τον Bigfoot, τoν Slender Man, την Feejee Mermaid αυτά τα βίντεο είναι κάτι περισσότερο από μια τάση προς το παράξενο, το μυστικιστικό και το γκροτέσκο.

Είτε αφορούν τον Διάβολο του Jersey, τον Bigfoot, τoν Slender Man, την Feejee Mermaid αυτά τα βίντεο είναι κάτι περισσότερο από μια τάση προς το παράξενο, το μυστικιστικό και το γκροτέσκο. Πίσω τους κρύβεται η συλλογική επιθυμία για την αποκάλυψη της «Αλήθειας» στο μεταμοντέρνο τοπίο που κατοικούμε.

Ξαφνικά, αυτή η γοητεία μας για το παράξενο, το υπερφυσικό και το ανεξήγητο μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Σε μια εποχή που η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος μας βυθίζει σε μια κοσμική και ανεξέλεγκτη ελεύθερη πτώση και οι συνθήκες του μετακαπιταλισμού μοιάζουν όλο και περισσότερο με μια ύπουλη εισβολή εκ των έσω στην ευμάρεια μας, η κρυπτοζωολογία και όλα της τα μυστικιστικά παρακλάδια ίσως προσφέρουν μια πιο εύπεπτη εξήγηση γύρω από τις πραγματικές θηριωδίες που συμβαίνουν αυτή την στιγμή γύρω μας.

Bigfoot Hunting

Με στοιχεία από το Dazed.