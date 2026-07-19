Το κρυφό «παραθαλάσσιο» Δουβλίνο: Η σιδηροδρομική γραμμή που αναδεικνύει την ιρλανδική πρωτεύουσα

Παρόλο που το Δουβλίνο είναι ταυτισμένο -μεταξύ άλλων- με τις παμπ του Temple Bar, τα κτίρια και τη λογοτεχνική του ιστορία, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι η ιρλανδική πρωτεύουσα διαθέτει περισσότερα από 65 χιλιόμετρα εντυπωσιακής ακτογραμμής, η οποία μάλιστα βρίσκεται μέσα στο μοναδικό αστικό καταφύγιο βιόσφαιρας της UNESCO στον κόσμο.

Αυτό ακριβώς θέλει να αναδείξει το Dublin Coastal Trail, μια αυτοκαθοδηγούμενη διαδρομή που εγκαινιάστηκε το 2022 και επεκτάθηκε φέτος, συνδέοντας μέσω του σιδηροδρόμου 16 παραθαλάσσιες κοινότητες κατά μήκος του κόλπου του Δουβλίνου.

Σύμφωνα με το BBC, η διαδρομή μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 90 λεπτά, όμως η πραγματική εμπειρία βρίσκεται στις στάσεις που επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να γνωρίσουν ψαροχώρια, μεσαιωνικά κάστρα, απόκρημνους γκρεμούς, προστατευόμενους υγροτόπους και παραλίες γεμάτες άγρια ζωή.

Δουβλίνο: Ούτε οι κάτοικοί του δεν γνωρίζουν πλήρως την ακτογραμμή

Όπως αναφέρει το BBC, ακόμη και πολλοί κάτοικοι του Δουβλίνου δεν γνωρίζουν πλήρως τις δυνατότητες που «προσφέρει» η ακτογραμμή της πόλης: «Οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν καν ότι το Δουβλίνο έχει ακτές», εξηγεί η Χέλεν Κόουλ από τον εθνικό οργανισμό τουριστικής ανάπτυξης της Ιρλανδίας, Fáilte Ireland.

Αφετηρία της διαδρομής αποτελεί το Μπαλμπρίγκαν, μια παραθαλάσσια κωμόπολη με αμμώδη παραλία, ιστορικούς πύργους Martello και το κοντινό κάστρο Ardgillan. Στη συνέχεια, η γραμμή οδηγεί στο Χάουθ, μια χερσόνησο γνωστή για τα εντυπωσιακά μονοπάτια πάνω από τους βράχους, τα θαλασσοπούλια, τις φώκιες και το πολυσύχναστο αλιευτικό λιμάνι της.

Η διαδρομή συνεχίζεται προς το Μπλάκροκ, όπου ο αστικός ιστός συναντά προστατευόμενους υγροτόπους με σπάνια είδη πουλιών, ενώ καταλήγει στο Κιλίνι, μια από τις πιο όμορφες ακτές της περιοχής. Εκεί, η σιδηροδρομική γραμμή περνά σχεδόν δίπλα στη θάλασσα, προσφέροντας πανοραμική θέα στον Ιρλανδικό Θάλασσο και στα βουνά του Γουίκλοου.

Η νέα διαδρομή αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Δουβλίνου, όπου η φύση και η πόλη συνυπάρχουν. Για όσους επισκέπτονται την ιρλανδική πρωτεύουσα, καταλήγει το BBC, αποτελεί μια εύκολη ευκαιρία να απομακρυνθούν από το πολυσύχναστο ιστορικό κέντρο και να ανακαλύψουν τοπία που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν άγνωστα στους περισσότερους τουρίστες.

Με πληροφορίες από BBC