Κρουζ Μπέκαμ: «Ελπίζω να τα βρούμε» - Η δήλωση για τον Μπρούκλιν μία μέρα μετά τα γενέθλιά του

Μία ημέρα μετά τα 27α γενέθλια του Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο αδελφός του Κρουζ, βρέθηκε στο Παρίσι για να στηρίξει τη μητέρα του στην επίδειξη μόδας της.

Η εμφάνισή του εκεί ωστόσο τράβηξε το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων, λόγω της διαμάχης της οικογένειάς του με τον αδελφό του, Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Ο 21χρονος ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τη σύντροφό του και κατά την άφιξή του συνομίλησε για λίγο με παπαράτσι και δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον μεγαλύτερο αδελφό του, δεν απέφυγε εντελώς την ερώτηση, αλλά κράτησε χαμηλούς τόνους.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στον Μπρούκλιν για τα γενέθλιά του. Ο Κρουζ απάντησε απλά και ευγενικά: «Χρόνια πολλά».

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε αν έχουν επικοινωνήσει μεταξύ τους, προτίμησε να μην δώσει σαφή απάντηση.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν ελπίζει να αποκατασταθεί η σχέση τους, απάντησε «Ελπίζω πως ναι».