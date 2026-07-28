Κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβάτες εκκενώθηκε από τη βουλγαρική συνοριοφυλακή: Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβάτες εκκενώθηκε από τη βουλγαρική συνοριοφυλακή την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Το BTA.bg, ο ιστότοπος του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων, μετέδωσε ότι η βουλγαρική συνοριοφυλακή προχώρησε στην εκκένωση και των 186 επιβατών του ελβετικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου Viking Ullur, το οποίο προσάραξε στον ποταμό Δούναβη κοντά στην πόλη Βίντιν. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε στο 817ο χιλιόμετρο του ποταμού, απέναντι από το χωριό Γκομοτάρτσι και περίπου 25 χιλιόμετρα ανάντη του Βίντιν.

Το κρουαζιερόπλοιο προσάραξε νωρίς το πρωί της Τρίτης εξαιτίας της χαμηλής στάθμης των υδάτων. Στο πλοίο επέβαιναν 186 επιβάτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 52 μέλη του πληρώματος.

Οι επιβάτες ξέμειναν από τρόφιμα και πόσιμο νερό, καθώς το πλοίο, το οποίο επρόκειτο να ανεφοδιαστεί στο λιμάνι του Βίντιν, δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του. Ο πράκτορας του πλοίου έστειλε το γαλλικής σημαίας Vivaldi για να τους παραλάβει, όμως αυτό δεν μπόρεσε να πλησιάσει αρκετά, με αποτέλεσμα να επέμβει η Συνοριακή Αστυνομία.

Εκκενώθηκε κρουαζιερόπλοιο: Άγνωστο το τι θα γίνει με τα 52 μέλη του πληρώματος

Μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ποτάμιας Ναυσιπλοΐας στο Λομ και νέα αξιολόγηση της κατάστασης, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος της Βάσης Σκαφών της Συνοριακής Αστυνομίας του Βίντιν.

Παραμένει άγνωστο τι θα γίνει με τα 52 μέλη του πληρώματος, καθώς το Viking Ullur ενδέχεται να παραμείνει προσαραγμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες πλοήγησης και τις δυνατότητες αποκόλλησής του, σύμφωνα με τη Συνοριακή Αστυνομία.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το κρουαζιερόπλοιο είχε προσαράξει στον Δούναβη κοντά στη Σάλτσια, στην κομητεία Μεχεντίντσι της νοτιοδυτικής Ρουμανίας. Είχε αναχωρήσει το βράδυ της Δευτέρας από τη Ντρομπέτα-Τούρνου Σεβερίν με προορισμό το Βίντιν της Βουλγαρίας. Πολλαπλές προσπάθειες αποκόλλησής του το βράδυ της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης δεν απέδωσαν.

Με πληροφορίες από το BTA