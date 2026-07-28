ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβάτες εκκενώθηκε από τη βουλγαρική συνοριοφυλακή: Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Η βουλγαρική συνοριοφυλακή προχώρησε στην εκκένωση και των 186 επιβατών του ελβετικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου Viking Ullur, που προσάραξε στον ποταμό Δούναβη

The LiFO team
The LiFO team
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΟΥΝΑΒΗΣ Facebook Twitter
Κρουαζιερόπλοιο με 186 επιβάτες και 52 μέλη στο πλήρωμά του, εκκενώθηκε από τη βουλγαρική συνοριοφυλακή / Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
0

Κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβάτες εκκενώθηκε από τη βουλγαρική συνοριοφυλακή την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Το BTA.bg, ο ιστότοπος του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων, μετέδωσε ότι η βουλγαρική συνοριοφυλακή προχώρησε στην εκκένωση και των 186 επιβατών του ελβετικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου Viking Ullur, το οποίο προσάραξε στον ποταμό Δούναβη κοντά στην πόλη Βίντιν. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε στο 817ο χιλιόμετρο του ποταμού, απέναντι από το χωριό Γκομοτάρτσι και περίπου 25 χιλιόμετρα ανάντη του Βίντιν.

Το κρουαζιερόπλοιο προσάραξε νωρίς το πρωί της Τρίτης εξαιτίας της χαμηλής στάθμης των υδάτων. Στο πλοίο επέβαιναν 186 επιβάτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 52 μέλη του πληρώματος.

Οι επιβάτες ξέμειναν από τρόφιμα και πόσιμο νερό, καθώς το πλοίο, το οποίο επρόκειτο να ανεφοδιαστεί στο λιμάνι του Βίντιν, δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του. Ο πράκτορας του πλοίου έστειλε το γαλλικής σημαίας Vivaldi για να τους παραλάβει, όμως αυτό δεν μπόρεσε να πλησιάσει αρκετά, με αποτέλεσμα να επέμβει η Συνοριακή Αστυνομία.

Εκκενώθηκε κρουαζιερόπλοιο: Άγνωστο το τι θα γίνει με τα 52 μέλη του πληρώματος 

Μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ποτάμιας Ναυσιπλοΐας στο Λομ και νέα αξιολόγηση της κατάστασης, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος της Βάσης Σκαφών της Συνοριακής Αστυνομίας του Βίντιν.

Παραμένει άγνωστο τι θα γίνει με τα 52 μέλη του πληρώματος, καθώς το Viking Ullur ενδέχεται να παραμείνει προσαραγμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες πλοήγησης και τις δυνατότητες αποκόλλησής του, σύμφωνα με τη Συνοριακή Αστυνομία.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το κρουαζιερόπλοιο είχε προσαράξει στον Δούναβη κοντά στη Σάλτσια, στην κομητεία Μεχεντίντσι της νοτιοδυτικής Ρουμανίας. Είχε αναχωρήσει το βράδυ της Δευτέρας από τη Ντρομπέτα-Τούρνου Σεβερίν με προορισμό το Βίντιν της Βουλγαρίας. Πολλαπλές προσπάθειες αποκόλλησής του το βράδυ της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης δεν απέδωσαν.

Με πληροφορίες από το BTA

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

Διεθνή / Κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβάτες εκκενώθηκε από τη βουλγαρική συνοριοφυλακή: Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Η βουλγαρική συνοριοφυλακή προχώρησε στην εκκένωση και των 186 επιβατών του ελβετικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου Viking Ullur, που προσάραξε στον ποταμό Δούναβη
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Διεθνή / Στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου για συνάντηση με τον Τραμπ μετά από δημοσίευμα για μεταφορά «ευαίσθητων πληροφοριών»

Προηγήθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελέσκι - Τι συζήτησαν και τι αναμένεται να ακολουθήσει στο μίτινγκ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ
THE LIFO TEAM
ΙΑΠΩΝΙΑ ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διεθνή / Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Από πιθανή διαρροή αερίου η έκρηξη στο Mall - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, που μετέδωσε πλάνα έξω από το εμπορικό κέντρο της πόλης Κασίμα, είχε χαθεί η επικοινωνία με περίπου 20-30 εργαζομένους.
THE LIFO TEAM
ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ CASHLESS SOCIETY

Διεθνή / Οι χώρες που ζουν ήδη σχεδόν χωρίς μετρητά – Πώς είναι μια κοινωνία όπου το cash εξαφανίζεται

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι χώρες που προχώρησαν περισσότερο προς την εξαφάνιση των μετρητών αρχίζουν πλέον να συζητούν όχι πώς θα τα καταργήσουν, αλλά πώς θα εμποδίσουν την πλήρη εξαφάνισή τους
THE LIFO TEAM
 
 