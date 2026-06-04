ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κροατία: Τέσσερις νεκροί από συντριβή αεροσκάφους

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Γερμανία

The LiFO team
The LiFO team
ΚΡΟΑΤΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
0

Στην Κροατία τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την συντριβή μικρού αεροσκάφους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια.

Το δυστύχημα στην Κροατία

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι προς το παρόν διαθέσιμες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», έκανε γνωστό η αστυνομία, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη συντριβή.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ διασώστες αναζητούν δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Όπως έγινε γνωστό από την ειδησεογραφική πύλη Index.hr, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Γερμανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

UPS ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διεθνή / Συντριβή αεροσκάφους της UPS: Νέο βίντεο δείχνει κινητήρα να αποκολλάται κατά την απογείωση

Το δυστύχημα στο Λούισβιλ το 2025 κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν αν η αποκόλληση του κινητήρα προκλήθηκε από φθορά σε μεταλλικό εξάρτημα στήριξης
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΑΣΑΝ ΠΑΙΚΕΡ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Διεθνή / Βρετανία: «Καφκική» χαρακτηρίζει την απαγόρευση εισόδου σχολιαστής που έχει επικρίνει το Ισραήλ

Η βρετανική κυβέρνηση ακύρωσε τις ταξιδιωτικές άδειες του Τσενκ Ουιγκούρ και του Χασάν Πάικερ, με τους δύο σχολιαστές να καταγγέλλουν φίμωση της κριτικής προς το Ισραήλ
THE LIFO TEAM
Ο Σάια ΛαΜπέφ γλιτώνει τη φυλακή για τον καβγά του καρναβαλιού στη Νέα Ορλεάνη

Ειδήσεις / Ο Σάια ΛαΜπέφ γλιτώνει τη φυλακή για τον καβγά του καρναβαλιού στη Νέα Ορλεάνη

Ο ηθοποιός δήλωσε ένοχος για τρεις πλημμεληματικές κατηγορίες σωματικής επίθεσης και θα πρέπει να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ, σεμινάρια ευαισθητοποίησης και μαθήματα διαχείρισης θυμού.
THE LIFO TEAM
ΣΑΡΚΟΦΑΓΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΜΥΓΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Διεθνή / Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σαρκοφάγο παράσιτο, με τα πρώτα θύματά του να εντοπίζονται στο Τέξας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον εντοπισμό για πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια σαρκοφάγου παρασίτου στο Τέξας - Ποιους απειλεί και πώς εξαπλώνεται
THE LIFO TEAM
ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΤΖΙΛ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

Διεθνή / Τζο Μπάιντεν: Η σύζυγός του μιλά για την πίεση λίγο πριν αποσυρθεί από τις εκλογές του 2024 - «Δεν είχα επιλογή»

Η Τζιλ Μπάιντεν, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου, μιλά ανοιχτά για τις ημέρες μετά το ντιμπέιτ του συζύγου της με τον Τραμπ, που καθόρισε την πορεία των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2024 αλλά και την ίδια τη ζωή τους
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διεθνή / ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ απέναντι στο Ιράν

Ισχυρό πολιτικό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς οι βουλευτές ενέκριναν με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά μέτρο που τον υποχρεώνει να ζητά την έγκριση του Κογκρέσου
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΚΟΥΒΕΙΤ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Ιράν: Οι ΗΠΑ διαψεύδουν τους Φρουρούς της Επανάστασης για το χτύπημα στο Κουβέιτ

Το σώμα των Φρουρών υποστήριξε ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ οφειλόταν σε δυσλειτουργία του πυραυλικού συστήματος Patriot - «Το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο με drones σε μια σκόπιμη επίθεση», λέει η Centcom
THE LIFO TEAM
 
 