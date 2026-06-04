Κροατία: Τέσσερις νεκροί από συντριβή αεροσκάφους

Στην Κροατία τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την συντριβή μικρού αεροσκάφους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια.

Το δυστύχημα στην Κροατία

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι προς το παρόν διαθέσιμες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», έκανε γνωστό η αστυνομία, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη συντριβή.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ διασώστες αναζητούν δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Όπως έγινε γνωστό από την ειδησεογραφική πύλη Index.hr, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Γερμανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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