Κροατία: Πελάτης σκότωσε 19χρονο ντελιβερά αφού του παρέδωσε πίτσα - «Μην τον πλησιάζετε»

Θύμα δολοφονίας έπεσε ένας 19χρονος ντελιβεράς στην Κροατία από 50χρονο πελάτη.

Ο 19χρονος δολοφονήθηκε στο Ντρνις το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 11:00 μ.μ.. Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και ο δράστης αναζητείται από εκείνη την ώρα, ανέφερε η αστυνομία του Σίμπενικ-Κνιν.

Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν όλες οι λεπτομέρειες και οι συνθήκες της δολοφονίας.

Οι πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως το 19χρονο θύμα ήταν απόφοιτος του λυκείου της περιοχής και παρέδωσε πίτσα στον 50χρονο το Σάββατο το βράδυ.

Κροατία: Ποιος είναι ο δράστης της δολοφονίας του 19χρονου

Η αστυνομία μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφία του υπόπτου για τη δολοφονία στο Ντρνις, τονίζοντας: «Μην τον πλησιάσετε», προτρέποντας τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν εάν τον συναντήσουν, επειδή είναι ένα επικίνδυνο και πιθανώς ένοπλο άτομο.

«Προειδοποιούμε τους πολίτες, εάν συναντήσουν τον Κρίστιαν Άλεξιτς, να μην τον πλησιάσουν, επειδή είναι επικίνδυνο άτομο και πιθανώς είναι οπλισμένος με πυροβόλο όπλο. Σε αυτή την περίπτωση, καλυφθείτε και καλέστε αμέσως το 192», δήλωσε η αστυνομία.

Ο δράστης της δολοφονίας, Κρίστιαν Άλεξιτς, ήταν γνωστός στην αστυνομία.

Εις βάρος του 50χρονου, είχε γίνει καταγγελία στην εισαγγελία το 2023 για το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατοχής, κατασκευής και απόκτησης όπλων και εκρηκτικών.

Επίσης, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο 50χρονος είχε ήδη καταδικαστεί για τη δολοφονία της 22χρονης Marijana Sučević από το Prgomet, την οποία διέπραξε στις 27 Μαΐου 1994, και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης «για σκληρή και ύπουλη δολοφονία».

