Κριστιάνο Ρονάλντο: «Παραμένει στη Σαουδική Αραβία» παρότι το ιδιωτικό του τζετ πέταξε για Μαδρίτη

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στη Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι το ιδιωτικό του τζετ φάνηκε να αναχωρεί εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία από σύστημα παρακολούθησης πτήσεων, το ιδιωτικό αεροσκάφος του Κριστιάνο Ρονάλντο πέταξε προς τη Μαδρίτη μέσα στη νύχτα, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Μέση Ανατολή.

Ο επιθετικός της Αλ Νασρ και η οικογένειά του συγκεκριμένα, φάνηκε να αναχωρούν από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό την Ισπανία το βράδυ της Δευτέρας.

Το Bombardier Global Express του Πορτογάλου σταρ πραγματοποίησε τη σχεδόν επτάωρη πτήση το ίδιο βράδυ. Αφού απογειώθηκε από το Ριάντ στις 8:52 π.μ. τοπική ώρα, προσγειώθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα στη 1:32 π.μ.

Υπενθυμίζεται πως ο 41χρονος ζει στο Ριάντ με τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, και τα πέντε παιδιά τους.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου η πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας έγινε στόχος επιθέσεων με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν επιθέσεις και σε κτίρια στο Μπαχρέιν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στη Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι το ιδιωτικό του τζετ κατευθύνθηκε στη Μαδρίτη.

Επομένως, πιθανολογείται ότι ταξίδεψε μόνο η σύντροφός του μαζί με τα παιδιά τους.

Με πληροφορίες από talksport.com