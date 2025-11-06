Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Τραμπ είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τα σχέδιά του για το μέλλον και τη ζωή εκτός γηπέδων, σε νέα συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, μέρος της οποίας θα προβληθεί τις επόμενες ημέρες.

Σε απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, ο Βρετανός δημοσιογράφος ρωτά τον Ρονάλντο για τη φανέλα που είχε υπογράψει και αποστείλει στον Αμερικανό πρόεδρο τον περασμένο Ιούνιο, με τη φράση «playing for peace».

«Είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει ο κόσμος», ανέφερε ο Ρονάλντο, σχολιάζοντας το μήνυμά του προς τον Τραμπ.

Κριστίανο Ρονάλντο: «Τα χρήματα δεν με καθορίζουν, αλλά είναι πάντα καλό να έχεις περισσότερα»

Ο 40χρονος Πορτογάλος επιθετικός, που αγωνίζεται με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, υπέγραψε τον Ιούνιο το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του αθλητισμού. Με τη νέα συμφωνία, έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής.

«Ήταν στόχος μου να φτάσω αυτό το επίπεδο», είπε. «Δεν είμαι εμμονικός με τα χρήματα, αλλά όταν φτάσεις σε ένα σημείο, τα χρήματα δεν έχουν πλέον σημασία. Όμως είναι πάντα καλό να έχεις περισσότερα».

Ο Ρονάλντο μίλησε και για το ενδεχόμενο απόσυρσής του από την ενεργό δράση, λέγοντας ότι έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται ψυχολογικά.

«Θα είναι δύσκολο, σίγουρα θα κλάψω. Αλλά προετοιμάζομαι γι’ αυτό εδώ και χρόνια. Τίποτα δεν συγκρίνεται με την αδρεναλίνη ενός γκολ, αλλά όλα έχουν αρχή και τέλος», σημείωσε.

«Θα έχω περισσότερο χρόνο για μένα, για την οικογένεια, για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Θέλω να είμαι πιο παρών πατέρας, να παρακολουθώ τον Κριστιάνο Τζούνιορ, είναι σε ηλικία που κάνεις βλακείες, κι εγώ τα ίδια έκανα τότε».

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, με την οποία είναι μαζί από το 2017 και αρραβωνιάστηκε φέτος τον Αύγουστο.

«Η Τζιο είναι μοναδική. Με φροντίζει — κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φροντίζει το σπίτι, τα παιδιά, την οικογένεια· είναι δουλειά δύσκολη, που λίγοι άνδρες θα άντεχαν», είπε χαμογελώντας. «Με καταλαβαίνει και με στηρίζει. Αυτό είναι που ζητάω στη ζωή μου».