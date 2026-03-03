Κριστιάνο Ρονάλντο: Το ιδιωτικό τζετ του αναχώρησε από τη Σαουδική Αραβία

Το ιδιωτικό τζετ του ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο αναχώρησε από τη Σαουδική Αραβία το βράδυ της Δευτέρας με προορισμό τη Μαδρίτη, καθώς η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) ανέστειλε οκτώ αγώνες στην περιοχή του Κόλπου μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων από το Flightradar24, το Bombardier Global Express του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή απογειώθηκε από το Ριάντ περίπου στις 9 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα και προσγειώθηκε στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τρίτη, αφού πέταξε πάνω από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο ίδιος ο Ρονάλντο επέβαινε στο τζετ.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ δέχθηκε επίθεση από δύο drones νωρίς το πρωί της Τρίτης. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η επίθεση προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά και μικρές υλικές ζημιές στο κτίριο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο Ρονάλντο ζει στο Ριάντ με τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, και τα πέντε παιδιά τους.

Η AFC ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναπρογραμματίζει όλους τους πρώτους αγώνες της φάσης των «16» του Champions League Elite στη Δυτική Περιφέρεια, που ήταν αρχικά προγραμματισμένοι για τις 2–3 Μαρτίου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Η Ομοσπονδία δήλωσε ότι οι αγώνες που αφορούν συλλόγους της Ανατολικής Περιφέρειας σε όλες τις διοργανώσεις της AFC θα διεξαχθούν κανονικά όπως είχαν προγραμματιστεί.

Με πληροφορίες από euronews.com



