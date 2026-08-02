Κρίσιμο πενθήμερο για την Ουγγαρία: Κλείνει για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια ο πυρηνικός σταθμός του Πακς λόγω του Δούναβη

Ενώπιον ενός εξαιρετικά κρίσιμου πενθημέρου βρίσκεται η Ουγγαρία, όπως δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ.

Η υποχώρηση των υδάτων του Δούναβη αναγκάζει το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας να κατεβάσει ρολά για πρώτη φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες, την ώρα που ένα νέο κύμα καύσωνα πλησιάζει.

Μεγάλο μέρος της Ευρώπης πλήττεται από παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, γεγονός που έχει συρρικνώσει τη στάθμη των ποταμών. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία για την επάρκεια νερού, τις μεταφορές που γίνονται μέσω των ποταμών, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυρηνικός σταθμός του Πακς, ισχύος 2 gigawatt, ο οποίος διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες ρωσικής κατασκευής, λειτούργησε την Κυριακή μόλις στο 10% της συνολικής του δυναμικότητας. Αιτία στάθηκε η ιστορική πτώση της στάθμης του Δούναβη, από όπου ο σταθμός αντλεί νερό για την ψύξη των συστημάτων του.

Μεγαλύτερη πτώση της στάθμης της επόμενες μέρες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης υδάτων, η στάθμη του ποταμού, που διασχίζει την Ευρώπη από τη Γερμανία έως τη Μαύρη Θάλασσα, αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες.

«Έρχεται το πιο κρίσιμο πενθήμερο», τόνισε ο Μάγιαρ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Facebook. «Αύριο ο σταθμός του Πακς δεν θα παράγει καθόλου ρεύμα, ενώ μπροστά μας έχουμε τις θερμότερες ημέρες του καλοκαιριού με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Το ηλεκτρικό δίκτυο, οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες θα δοκιμαστούν σκληρά», πρόσθεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο σταθμός ενδέχεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για εβδομάδες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ουγγαρία

Η υποχώρηση των υδάτων έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και τον τουρισμό της χώρας, ενώ έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού σε περισσότερες από 100 πόλεις και χωριά, περιλαμβανομένων περιοχών στα περίχωρα της Βουδαπέστης, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.



Ο Μάγιαρ απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα νοικοκυριά να περιορίσουν σημαντικά ή να μεταθέσουν την κατανάλωση ρεύματος εκτός των ωρών αιχμής, δηλαδή μεταξύ 5:00 το απόγευμα και 10:00 το βράδυ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει την Κυριακή αν θα επιβάλει από τη Δευτέρα υποχρεωτικούς περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις μεγάλες βιομηχανίες.

Η κρίση αυτή ενδέχεται να κοστίσει στην Ουγγαρία από 100 έως 200 δισεκατομμύρια φιορίνια (περίπου 315 έως 630 εκατομμύρια δολάρια) εξαιτίας των εκτοξευμένων τιμών της εισαγόμενης ενέργειας, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Μαρκ Ράντναϊ, αντιπρόεδρος του κόμματος Tisza του Μάγιαρ.

Με πληροφορίες από Reuters