Κρίσιμη κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ: Απειλές για το Ορμούζ και νέα στρατιωτικά πλήγματα

Η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζει να κλιμακώνεται, με τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι η σημαντική θαλάσσια δίοδος θα παραμείνει κλειστή έως ότου οι ΗΠΑ σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν, ενώ προειδοποίησαν πως δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό άλλων βασικών ενεργειακών διαδρόμων της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση IRIB, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα αντίποινα θα συνεχιστούν όσο οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να πραγματοποιούν επιθέσεις.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης διαμήνυσαν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή «είτε θα είναι διαθέσιμες σε όλους είτε σε κανέναν», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διατάραξης της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.

Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν 7ωρο κύμα πληγμάτων κατά «δεκάδων στόχων» στο Ιράν

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύκλο αεροπορικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, κυρίως σε περιοχές κοντά στα Στενά του Ορμούζ και στις ακτές του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με το CENTCOM, οι επιχειρήσεις διήρκεσαν περίπου επτά ώρες και στόχευσαν εγκαταστάσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ναυτικές υποδομές και συστήματα παράκτιας άμυνας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η περαιτέρω αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα εμπορικών πλοίων.

Οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν επίσης ότι επανέφεραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση προς την Τεχεράνη. Ως απάντηση, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε τρεις χώρες της περιοχής.

Στην Ιορδανία, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων στη βάση Αλ Αζράκ, όπου βρίσκονταν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, στο Κουβέιτ οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν κέντρο επιμελητείας στη βάση Μίνα Αμπντάλα, ενώ στο Μπαχρέιν υποστήριξαν ότι στόχευσαν εγκαταστάσεις του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η νέα αυτή κλιμάκωση προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή ενδέχεται να επηρεάσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, να αυξήσει τις τιμές των καυσίμων και να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

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