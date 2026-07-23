Κρίσιμες ώρες για τη Μέση Ανατολή μετά τη νέα δήλωση Τραμπ για «μαζική επίθεση» - «Είναι απελπισμένος», λέει το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης, ισχυρότερης από εκείνη του Μαρτίου, εντείνοντας την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, στο οποίο έκανε τις σχετικές δηλώσεις, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ο χρόνος κατά τον οποίο θα εξαπολυθούν οι επιθέσεις στις οποίες αναφέρθηκε. «Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη. Είμαι κοντά στο να αποφασίσω. Είμαστε απολύτως έτοιμοι», είπε ο Τραμπ.

Στις δηλώσεις του στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι, εάν ζητούσε από το Ισραήλ να συμμετάσχει, τότε ο στρατός του Νετανιάχου «θα το δεχόταν μέσα σε δύο λεπτά». Παράλληλα, δεν φαίνεται να έχει δοθεί κάποια εντολή προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι δεν σκοπεύει να εμπλέξει το Ισραήλ, καθώς σχεδιάζει, εφόσον πραγματοποιηθούν οι επιθέσεις, να συμμετάσχουν μόνο οι αμερικανικές δυνάμεις.

Ιράν για Τραμπ: «Έχει περάσει από το παιχνίδι του τρελού στο παιχνίδι του απελπισμένου»

Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δηλώνει ότι οι απειλές του Τραμπ δείχνουν πως ο ίδιος αρχίζει να απελπίζεται.

«Ο παραληρητικός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει περάσει από το “Παιχνίδι του Τρελού” στο “Παιχνίδι του Απελπισμένου” με τα θανατηφόρα λάθη του. Η επίθεση εναντίον προσκυνητών στο Σαλαμτσέ και οι απειλές για επιθέσεις σε υποδομές δεν είναι παρά ένδειξη απελπισίας και αδυναμίας. Η αντίδραση του Ιράν στις επιθέσεις εναντίον υποδομών θα είναι κλιμακούμενη και σφοδρή», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι σε ανάρτησή του στο X.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει ιρανικές γέφυρες ή εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε φορά που η Τεχεράνη θα στοχεύει ένα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι ο στρατός έχει «ακινητοποιήσει» ένα πλοίο και έχει ανακατευθύνει 12 εμπορικά πλοία από την επανέναρξη του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν πριν από εννέα ημέρες.

Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι τα μέτρα ελήφθησαν «προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος ή η έξοδος πλοίων από ιρανικούς λιμένες ή παράκτιες περιοχές», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πλοίο που τέθηκε εκτός λειτουργίας ή τις συνθήκες γύρω από την ενέργεια αυτή.

Νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθι

Την ίδια ώρα, οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, άρχισαν να επιτίθενται σε σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εξέλιξη αυξάνει ακόμη περισσότερο την ένταση σε έναν δεύτερο κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου και επιβαρύνει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι, αν οι Χούθι επιτεθούν ξανά σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν.

Με πληροφορίες από Axios, Al Jazeera