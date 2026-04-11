Κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν: Οι όροι της Τεχεράνης

Κρίσιμες είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν.

Η ιρανική αντιπροσωπεία, της οποίας ηγείται ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έφτασε στο Ισλαμαμπάντ, στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου έχουν προγραμματιστεί ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετέχει επίσης, στην αντιπροσωπεία, διευκρινίζει το τηλεοπτικό δίκτυο στον ιστότοπό του, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη θέση σύμφωνα με την οποία οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν μόνο εάν η Ουάσινγκτον δεχτεί «τις προϋποθέσεις του Ιράν».

Ο Γαλιμπάφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι απαιτεί εκεχειρία στον Λίβανο και την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε συζήτηση.

Στην αντιπροσωπεία μετέχουν επίσης, υψηλόβαθμοι πολιτικοί, στρατιωτικοί και οικονομικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας Αλί Ακμπάρ Αχμαντιάν, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν Αμπντολνασέρ Χεματί και αρκετά μέλη του κοινοβουλίου, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι διαπραγματεύσεις, υπό τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα και αποσκοπούν στην επίτευξη μιας διαρκούς διευθέτησης της σύγκρουσης που διαρκεί έξι εβδομάδες.

Της αμερικανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται σήμερα καθ’ οδόν προς το Πακιστάν, για τις διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.

Ο Τζέι Ντι Βανς, που αναχώρησε χθες από την Ουάσινγκτον, αναμένεται να προσγειωθεί σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ- που έχει μετατραπεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας- για να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν: Τι λένε ΗΠΑ και Ιράν

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το χρονοδιάγραμμα των οποίων δεν είναι γνωστό, κάθε πλευρά απηύθυνε τις δικές της προειδοποιήσεις.

«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γαλιμπάφ κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληγαν πάντα σε «αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσινγκτον. «Εάν επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας, θα δουν ότι η δική μας διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική», δήλωσε.

Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «θα προσπαθήσει να διεξάγει θετικές διαπραγματεύσεις». Όπως και ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Σε απάντηση στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έλθουν στο Ισλαμαμπάντ όπου θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για να την εδραίωση της ειρήνης», δήλωσε ο Σαρίφ χθες σε διάγγελμά του προς τον πακιστανικό λαό.

Στο Ιράν, μια χώρα όπου οι αρχές έχουν προχωρήσει σε διακοπή της πρόσβασης στο ίντερνετ εδώ και περισσότερες από 1.000 ώρες, κάτοικοι εκφράζουν στο Γαλλικό Πρακτορείο στις αμφιβολίες τους για τις διαπραγματεύσεις.

«Δεν θα πρέπει να παίρνουμε τον Τραμπ τόσο στα σοβαρά. Θέλει να σβήσει έναν πολιτισμό από τον χάρτη και 12 ώρες αργότερα θέτει σε ισχύ μια κατάπαυση πυρός που δεν βασίζεται σε τίποτα», δήλωσε 30χρονος κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.