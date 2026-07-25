Κρις Μπράουν: Δήλωσε ένοχος για την εμπλοκή του σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου

Ο Κρις Μπράουν δήλωσε ένοχος για το αδίκημα της συμπλοκής σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος δήλωσε ένοχος την Παρασκευή 24 Ιουλίου ενώπιον του Southwark Crown Court στο Λονδίνο, σε διαδικασία που διήρκεσε λιγότερο από πέντε λεπτά, σύμφωνα με το BBC. Ο συγκατηγορούμενός του, ο 40χρονος ράπερ HoodyBaby, κατά κόσμον Ομολόλου Ακινλόλου, δήλωσε επίσης ένοχος για την ίδια κατηγορία.

Ο Μπράουν κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον Άμπραχαμ Ντιάου, πρώην φίλο του, στο νυχτερινό κέντρο Tape, στην περιοχή Μέιφερ του Λονδίνου, στις 19 Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η φερόμενη συμπλοκή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας έξω από το κλαμπ. Όπως αναφέρεται στην αγωγή που κατέθεσε ο Ντιάου το 2023, ο Μπράουν φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι τεκίλα Don Julio 1942.

Κρις Μπράουν: Το χρονικό της σύλληψής του για την υπόθεση

Ο Μπράουν είχε συλληφθεί αρχικά από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου στις 15 Μαΐου 2025, σε ξενοδοχείο στο Μάντσεστερ, ως ύποπτος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Στις 21 Μαΐου αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 6,7 εκατ. δολάρια). Οι όροι της εγγύησης τού επέτρεψαν να συνεχίσει την ευρωπαϊκή περιοδεία Breezy Bowl XX, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέδιδε το διαβατήριό του κατά την άφιξή του σε κάθε χώρα.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Ντιάου είχε καταθέσει αγωγή εις βάρος του Μπράουν, κατηγορώντας τον ότι τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με «συντριπτικά χτυπήματα». Τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο, ζήτησε την οριστική απόρριψη της αγωγής, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να την επανακαταθέσει, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Billboard.

Κρις Μπράουν: Η δικαστή υπόθεση με την επίθεση του σκύλου του σε οικειακή βοηθό

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Μπράουν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ποινή που του επιβλήθηκε για την καταδίκη του στην υπόθεση της συμπλοκής (affray) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανακοίνωση της ποινής έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το BBC.

Η δήλωση ενοχής του έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει σχεδόν 13 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στην πρώην οικιακή βοηθό του, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τον σκύλο του το 2020.

Η πρώην οικιακή βοηθός του, Μαρία Άβιλα, δέχθηκε επίθεση από έναν Καυκάσιο Ποιμενικό βάρους περίπου 90 κιλών, τον οποίο ο Μπράουν διατηρούσε για λόγους ασφαλείας. Ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει την Άβιλα για την επιθετική συμπεριφορά του σκύλου, ωστόσο εκείνη υπέστη μόνιμες παραμορφώσεις από την επίθεση.

Έπειτα από δίκη δύο εβδομάδων στο Λος Άντζελες, ο Κρις Μπράουν και η εταιρεία του, Black Pyramid LLC, υποχρεώθηκαν να καταβάλουν στην Άβιλα αποζημίωση ύψους 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων για αμέλεια.

Με πληροφορίες από BBC, People