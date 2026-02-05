Κρις Χέμσγουορθ: Γιατί δίστασε να αποκαλύψει τη διάγνωση υψηλού κινδύνου Αλτσχάιμερ

Ο Κρις Χέμσγουορθ, γνωστός από το «σύμπαν» της Marvel ως Θωρ, μίλησε στον Guardian σχετικά με τους δισταγμούς του, προτού κάνει γνωστό το γεγονός ότι έχει γενετική προδιάθεση για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Ο Κρις Χέμσγουορθ ανέφερε πως «φοβήθηκε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την εικόνα του ως ηθοποιού δράσης και πρωταγωνιστή υπερηρωικών ταινιών», λόγω της σύνδεσής του με τον Θωρ.

Μιλώντας στην Guardian, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας «Crime 101», ο Χέμσγουορθ παραδέχτηκε ότι αναρωτήθηκε αν «άφηνε τον κόσμο να μπει υπερβολικά βαθιά» στην προσωπική του ζωή: «Σκεφτόμουν αν οι άνθρωποι θα πάψουν να πιστεύουν στον σταρ των ταινιών δράσης ή στον χαρακτήρα της Marvel. Και αν θέλω πραγματικά να γνωρίζουν τους φόβους και τις ανασφάλειές μου σε αυτό το επίπεδο».

Κρις Χέμσγουορθ: Τι είχε πει για τη γενετική προδιάθεση Αλτσχάιμερ

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει το 2022, σε επεισόδιο της σειράς του στο Disney+ «Limitless», ότι φέρει δύο αντίγραφα του γονιδίου APOE4, μια γενετική παραλλαγή που έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, καθιστώντας τον 8 έως 10 φορές πιο πιθανό να τη νοσήσει. Ο παππούς του Χέμσγουορθ είχε διαγνωστεί με τη νόσο, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο αποκάλυψε ότι και ο πατέρας του δίνει «παρόμοια μάχη».

Όπως εξήγησε στην Guardian, η διάγνωση του πατέρα του είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τον οδήγησαν σε ένα προσωρινό «φρένο» στην καριέρα του.

«Η διάθεσή μου να τρέχω συνεχώς προς τα μπρος έχει περιοριστεί πολύ», είπε. «Έχεις μεγαλύτερη επίγνωση της ευθραυστότητας των πραγμάτων. Αρχίζεις να σκέφτεσαι: “Ο πατέρας μου δεν θα είναι εδώ για πάντα”».

Παράλληλα, η ηλικία των παιδιών του, 11 και 13 ετών, τον έχει κάνει να επανεκτιμήσει τον χρόνο. «Εκείνες οι νύχτες που τσακώνονταν για το ποιος θα κοιμηθεί στο κρεβάτι μας (…) ξαφνικά δεν συμβαίνουν πια», αφηγήθηκε.

Η διάγνωση του πατέρα του επηρέασε άμεσα και τις επαγγελματικές του επιλογές. Όπως παραδέχτηκε, πλέον επιλέγει ρόλους που του φαίνονται πιο προσωπικοί και ουσιαστικοί, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου οι αποφάσεις του είχαν συχνά περισσότερο οικονομικό χαρακτήρα.

«Σκεφτόμουν: “Ξεκίνησα από το τίποτα. Ποιος είμαι εγώ για να αρνηθώ τόσα χρήματα;”», διευκρίνισε. «Δικαιολογούσα επιλογές που δεν ήταν οι πιο καθαρές δημιουργικά, λέγοντας ότι έτσι θα μπορούσα να πληρώσω το σπίτι των γονιών μου ή να βοηθήσω τα ξαδέλφια μου».

Το 2025 παρουσίασε το ντοκιμαντέρ A Road Trip to Remember, το οποίο επικεντρώνεται στη μάχη του πατέρα του με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ο ίδιος το χαρακτήρισε «βαθιά προσωπικό» και «ένα γράμμα αγάπης» προς τον πατέρα του. «Τον ενδυνάμωσε για ένα διάστημα και ενεργοποίησε αναμνήσεις που του αφαιρούνταν».

