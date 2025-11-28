Κρατούμενοι έλαβαν λάμες από drone και απέδρασαν από φυλακή στη Γαλλία

Δύο επικίνδυνοι κρατούμενοι απέδρασαν τα ξημερώματα της Πέμπτης από το πειθαρχικό τμήμα των φυλακών της Ντιζόν στη Γαλλία, αφού πριόνισαν τα κάγκελα του κελιού τους με λάμες που, σύμφωνα με την εισαγγελία, φαίνεται να τους παραδόθηκαν με drone.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα επικαλούμενα το συνδικάτο Force Ouvrière, ο ένας δραπέτης είναι 19 ετών και τελούσε υπό διερεύνηση για απόπειρα ανθρωποκτονίας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο δεύτερος, 32 ετών, ήταν προφυλακισμένος για απειλές και ενδοοικογενειακή βία.

Οι δύο άνδρες, που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι, κρατούνταν σε πλήρη απομόνωση χωρίς πρόσβαση στον έξω κόσμο. Αφού έκοψαν τα κάγκελα του κελιού τους, χρησιμοποίησαν κουβέρτες για να υπερπηδήσουν τον συρμάτινο φράχτη με αγκάθια και να διαφύγουν.

Γαλλία: Προειδοποιήσεις για κενά ασφαλείας

Το συνδικάτο FO Justice κατηγόρησε τη διοίκηση των φυλακών ότι αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις για επικίνδυνη υποβάθμιση της ασφάλειας στη Ντιζόν. «Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις μας, η διοίκηση επέλεξε να παραμείνει τυφλή απέναντι στην πραγματικότητα», ανέφερε σε ανακοίνωση στο Facebook.

Η υπόθεση ακολουθεί την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Rennes-Vézin στην Ιλ-ε-Βιλέν, ο οποίος διέφυγε κατά τη διάρκεια οργανωμένης εξόδου σε πλανητάριο. Μετά το περιστατικό αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν απέπεμψε τον διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήματος.

Την Τετάρτη, τρία σωφρονιστικά συνδικάτα εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση κατηγορώντας τον Νταρμανέν ότι διοχετεύει πόρους αποκλειστικά σε επιχειρήσεις κατά επικίνδυνων ναρκέμπορων, παραμελώντας τα σωφρονιστικά ιδρύματα. Κατήγγειλαν ακόμη «περιφρόνηση» προς το προσωπικό και εμμονή με τη διατήρηση μιας εικόνας «αυστηρότητας» και «άμεσης αντίδρασης».

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Ιούλιο, στα γαλλικά σωφρονιστικά καταστήματα κρατούνται περίπου 85.000 άνθρωποι, ενώ η επίσημη χωρητικότητα ανέρχεται σε 62.509 θέσεις. Ο μέσος βαθμός πληρότητας έχει φτάσει το 135,9%, με 29 φυλακές να ξεπερνούν το 200%.

