Κουίζ: Ξέρεις τα βασικά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή;

Πόσο καλά παρακολουθείς τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή; Απάντησε στις ερωτήσεις και δες το σκορ σου στο τέλος.

Ερώτηση 1 Ποια περιοχή παραμένει το βασικό επίκεντρο της ανθρωπιστικής κρίσης; ΣινάΓάζαΚουβέιτΟμάν Σωστή απάντηση: Γάζα. Η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται στο κέντρο των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε νοσοκομεία, κατοικίες και υποδομές.

Ερώτηση 2 Ποια οργάνωση βρίσκεται σε σύγκρουση με το Ισραήλ από τον Λίβανο; ISISΧεζμπολάχPKKFatah Σωστή απάντηση: Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ είναι σιιτική οργάνωση και πολιτική δύναμη με έδρα τον Λίβανο. Υποστηρίζεται στρατιωτικά και οικονομικά από το Ιράν και διαθέτει ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων.

Ερώτηση 3 Ποιο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα συνδέθηκε με την κρίση πετρελαίου; ΒόσποροςΣτενό του ΟρμούζΔιώρυγα του ΣουέζΣτενό του Γιβραλτάρ Σωστή απάντηση: Στενό του Ορμούζ. Το Στενό του Ορμούζ είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου. Κάθε απειλή για κλείσιμο ή στρατιωτική ένταση στην περιοχή επηρεάζει τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Ερώτηση 4 Ποια χώρα κατηγορείται ότι στηρίζει τους Χούθι της Υεμένης; ΤουρκίαΑίγυπτοςΙράνΙορδανία Σωστή απάντηση: Ιράν. Οι ΗΠΑ και πολλές δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι παρέχει στους Χούθι όπλα, εκπαίδευση και χρηματοδότηση. Η δράση τους έχει αυξήσει σημαντικά την ένταση στην περιοχή.

Ερώτηση 5 Ποια περιοχή του Λιβάνου έχει επηρεαστεί περισσότερο από τις συγκρούσεις; ΒηρυτόςΝότιος ΛίβανοςΤρίποληΒόρειος Λίβανος Σωστή απάντηση: Νότιος Λίβανος. Ο Νότιος Λίβανος βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και αποτελεί βασική περιοχή δράσης της Χεζμπολάχ. Οι ανταλλαγές πυρών έχουν οδηγήσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ερώτηση 6 Ποια οργάνωση κυβερνά τη Γάζα; FatahΧαμάςΧεζμπολάχISIS Σωστή απάντηση: Χαμάς. Η Χαμάς είναι παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που κυβερνά τη Γάζα από το 2007. Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 αποτέλεσε σημείο καμπής για τη σύγκρουση.

Ερώτηση 7 Ποιος διεθνής οργανισμός έχει εκφράσει έντονη ανησυχία για τη Γάζα; ΝΑΤΟΟΗΕFIFAG20 Σωστή απάντηση: ΟΗΕ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει επανειλημμένα ζητήσει κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων. Υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για λιμό και επιδημίες.

Ερώτηση 8 Ποια χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης για το πυρηνικό της πρόγραμμα; ΣυρίαΙράκΙράνΚατάρ Σωστή απάντηση: Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί πηγή έντασης εδώ και χρόνια. Οι δυτικές χώρες φοβούνται ότι η Τεχεράνη μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που το Ιράν αρνείται.

Ερώτηση 9 Ποια περιοχή είναι κρίσιμη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα; Ερυθρά ΘάλασσαΜαύρη ΘάλασσαΑδριατικήΒαλτική Σωστή απάντηση: Ερυθρά Θάλασσα. Η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί βασικό εμπορικό πέρασμα για πλοία που κατευθύνονται προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες.

Ερώτηση 10 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος της διεθνούς κοινότητας; Πτώση του τουρισμούΠεριφερειακός πόλεμοςΚατάρρευση του ΝΑΤΟΈλλειψη τροφίμων στην Ευρώπη Σωστή απάντηση: Περιφερειακός πόλεμος. Υπάρχει ο φόβος ότι η ένταση μπορεί να επεκταθεί στον Λίβανο, το Ιράν, τη Συρία και την Υεμένη. Μια γενικευμένη σύγκρουση θα επηρέαζε την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ερώτηση 11 Ποια χώρα θεωρείται ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ; ΡωσίαΗΠΑΚίναΙνδία Σωστή απάντηση: ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική στήριξη στο Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Παίζουν επίσης κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Ερώτηση 12 Ποια οργάνωση δρα στην Υεμένη; FARCΧούθιΤαλιμπάνPKK Σωστή απάντηση: Χούθι. Οι Χούθι ελέγχουν σημαντικά τμήματα της Υεμένης και έχουν αποκτήσει ισχυρές στρατιωτικές δυνατότητες. Οι επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα επηρεάζουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ερώτηση 13 Ποια χώρα συνορεύει τόσο με τη Γάζα όσο και με το Ισραήλ; ΙορδανίαΣυρίαΑίγυπτοςΛίβανος Σωστή απάντηση: Αίγυπτος. Η Αίγυπτος ελέγχει το πέρασμα της Ράφα, που αποτελεί βασική πύλη ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Παίζει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ερώτηση 14 Ποια χώρα έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων από τις συγκρούσεις; ΛίβανοςΜάλταΑλβανίαΤυνησία Σωστή απάντηση: Λίβανος. Ο Λίβανος φιλοξενεί ήδη εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία και αντιμετωπίζει νέα κύματα εκτοπισμένων λόγω των συγκρούσεων με το Ισραήλ. Η οικονομική κρίση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Ερώτηση 15 Ποια χώρα επιδιώκει να αποτρέψει την εξάπλωση του πολέμου στον Κόλπο; ΚατάρΗΠΑΙράνΌλες οι παραπάνω Σωστή απάντηση: Όλες οι παραπάνω. Οι περισσότερες χώρες της περιοχής φοβούνται μια γενικευμένη ανάφλεξη. Το Κατάρ λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποτρέψουν άμεση σύγκρουση με το Ιράν και το ίδιο το Ιράν δηλώνει ότι δεν επιθυμεί ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ερώτηση 16 Ποια μορφή πολέμου χρησιμοποιείται έντονα στις πρόσφατες συγκρούσεις; Ναυμαχίες με θωρηκτάΕπιθέσεις με dronesΙππικόΧημικά όπλα Σωστή απάντηση: Επιθέσεις με drones. Τα drones χρησιμοποιούνται ευρέως για επιτήρηση αλλά και επιθέσεις ακριβείας. Η χρήση τους αλλάζει τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων πολέμων.

Ερώτηση 17 Ποια χώρα θεωρεί τη Χεζμπολάχ απειλή για την εθνική της ασφάλεια; ΙσραήλΚατάρΟμάνΑίγυπτος Σωστή απάντηση: Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ διαθέτει δεκάδες χιλιάδες πυραύλους που μπορούν να πλήξουν ισραηλινές πόλεις. Το Ισραήλ θεωρεί ότι μια πλήρης σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ θα ήταν ιδιαίτερα καταστροφική.

Ερώτηση 18 Ποιο πέρασμα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο; Διώρυγα του ΠαναμάΣτενό του ΟρμούζΔιώρυγα του ΣουέζΣτενό του Γιβραλτάρ Σωστή απάντηση: Διώρυγα του Σουέζ. Η Διώρυγα του Σουέζ είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της διώρυγας.

Ερώτηση 19 Ποια χώρα χρησιμοποιεί συχνά το σύστημα αεράμυνας Iron Dome; ΤουρκίαΙσραήλΣαουδική ΑραβίαΙορδανία Σωστή απάντηση: Ισραήλ. Το Iron Dome είναι σύστημα αεράμυνας που αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους μικρού βεληνεκούς. Έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα εναντίον επιθέσεων από τη Γάζα και τον Λίβανο.