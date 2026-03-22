Κούβα προς ΗΠΑ: «Είμαστε έτοιμοι για στρατιωτική απάντηση» μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Η Κούβα προειδοποιεί ότι είναι στρατιωτικά έτοιμη να απαντήσει σε ενδεχόμενη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που η ένταση κλιμακώνεται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάληψης» του νησιού.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η χώρα «προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιθετικότητας», αν και δεν θεωρεί ένα τέτοιο σενάριο πιθανό.

«Ο στρατός μας είναι πάντα έτοιμος. Θα ήταν αφελές να μην προετοιμαζόμαστε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Κούβα έχει ιστορικά τη δυνατότητα να κινητοποιηθεί συνολικά απέναντι σε εξωτερική απειλή.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τις τοποθετήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ανέφερε ότι θα μπορούσε να «πάρει την Κούβα», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει «ό,τι θέλει» με τη χώρα.

Η Ουάσινγκτον πιέζει εδώ και δεκαετίες για πολιτική αλλαγή στην Αβάνα, ωστόσο η κουβανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

«Η Κούβα είναι κυρίαρχη χώρα και δεν πρόκειται να γίνει κράτος-υποτελές ή εξαρτημένο από καμία δύναμη», τόνισε ο Κοσίο.

Αμερικανική πίεση στην Κούβα μέσω οικονομίας και ενέργειας

Η ένταση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης για την Κούβα, η οποία έχει επιδεινωθεί από τον αποκλεισμό ενεργειακών προμηθειών.

Η αμερικανική πολιτική έχει διακόψει τις ροές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τον βασικό προμηθευτή της χώρας, ενώ παράλληλα ασκεί πιέσεις και σε τρίτες χώρες να μην προμηθεύουν καύσιμα στο νησί.

Το αποτέλεσμα είναι σοβαρές ελλείψεις ενέργειας και επαναλαμβανόμενα μπλακ άουτ σε όλη τη χώρα, που έχουν πλήξει τις μεταφορές, το σύστημα υγείας και βασικές υπηρεσίες.

Ο Κουβανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τον ενεργειακό αποκλεισμό «πολύ σκληρό» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι απειλούν άλλες χώρες για να αποτρέψουν την προμήθεια καυσίμων.

Διάλογος με «κόκκινες γραμμές»

Παρά την ένταση, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές για διμερή ζητήματα, με επικεφαλής από αμερικανικής πλευράς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αβάνα, ζητήματα όπως η αλλαγή καθεστώτος ή η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων δεν βρίσκονται στο τραπέζι.

Ο Κοσίο απέρριψε επίσης τις εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι η Κούβα θα «καταρρεύσει από μόνη της», σχολιάζοντας ότι μια τέτοια θέση είναι αντιφατική, τη στιγμή που η Ουάσινγκτον ασκεί έντονες πιέσεις στην οικονομία της χώρας.

«Αν μια χώρα καταρρέει “μόνη της”, γιατί χρειάζεται τόση προσπάθεια για να αποδυναμωθεί;» διερωτήθηκε.

Με πληροφορίες από Politico