Κούβα: Ο Τραμπ διευρύνει τις κυρώσεις - Η Αβάνα τις καταδικάζει ως «παράνομες» και «καταχρηστικές»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα που διευρύνει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της κυβέρνησης της Κούβας, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στο Reuters.

Οι νέες κυρώσεις αφορούν άτομα, οντότητες και συνδεδεμένες εταιρείες που υποστηρίζουν το σύστημα ασφαλείας της κουβανικής κυβέρνησης ή είναι συνεργοί σε διαφθορά ή σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η απάντηση της Κούβας στη διεύρυνση των κυρώσεων

Η Κούβα καταδίκασε σήμερα ως «παράνομες» και «καταχρηστικές» τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ κατά της Αβάνας, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ανήσυχη και απαντά με νέα μονομερή, παράνομα και καταχρηστικά καταναγκαστικά μέτρα κατά της Κούβας», δήλωσε ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες με ανάρτηση στο X.

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν συγκεκριμένα ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση και επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με τη μετανάστευση.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP