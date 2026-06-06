Κούβα: Ο Ραούλ Κάστρο που καταζητείται από τις ΗΠΑ εμφανίστηκε σε εκδήλωση στην Αβάνα

Ο πρώην ηγέτης της Κούβας Ραούλ Κάστρο εμφανίστηκε σε εκδήλωση του υπουργείου Εσωτερικών στην Αβάνα, όπως έδειξε η κρατική τηλεόραση την Παρασκευή, στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του μετά την απαγγελία κατηγοριών για φόνο εναντίον του τον περασμένο μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον πρώην υπουργό Άμυνας ότι διέταξε κουβανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να καταρρίψουν αεροπλάνα που χειρίζονταν μια ομάδα Κουβανών εξόριστων το 1996, μια σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας πίεσης της Ουάσινγκτον κατά της κυβέρνησης του νησιού.

Η πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του Ραούλ Κάστρο

Η κουβανική κυβέρνηση απέρριψε πρόσφατα τις κατηγορίες εναντίον του Κάστρο, με τον πρόεδρο της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ να χαρακτηρίζει την υπόθεση «πολιτικό ελιγμό χωρίς καμία νομική βάση». Η Αβάνα υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι τα αεροσκάφη είχαν παραβιάσει επανειλημμένα τον κουβανικό εναέριο χώρο και ότι η κατάρριψή τους συνδέθηκε με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ο Κάστρο, ο οποίος συμπλήρωσε τα 95 του χρόνια την Τετάρτη, εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια πριν από ένα μήνα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 1ης Μαΐου στην Αβάνα, λίγο πριν την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του.

Δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τις 15 Ιανουαρίου, όταν παρέστη σε δημόσια τελετή στην πρωτεύουσα προς τιμήν των 32 Κουβανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Κριτική από την Κίνα προς τις κατηγορίες των ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να δημιουργούν κλίμα «απειλής» απέναντι στην Κούβα, μετά την απόφαση της αμερικανικής δικαιοσύνης να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του Κάστρο.

Το Πεκίνο παρενέβη δημόσια στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Αβάνα, με τον εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «σταματήσουν να απειλούν με χρήση βίας σε κάθε ευκαιρία» και να πάψουν να χρησιμοποιούν «κυρώσεις και δικαστικούς μηχανισμούς ως εργαλεία πίεσης απέναντι στην Κούβα».

Με πληροφορίες από Reuters