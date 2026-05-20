Κούβα: «Νέο δρόμο» με τον Τραμπ υπόσχεται ο Ρούμπιο σε μήνυμα προς τους πολίτες

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απηύθυνε την Τετάρτη μήνυμα στα ισπανικά προς τον κουβανικό λαό, κατηγορώντας την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της χώρας για διαφθορά και προτείνοντας μια «νέα σχέση» ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κούβα.

Η παρέμβασή του συνέπεσε με τις πληροφορίες περί επικείμενης απαγγελίας κατηγοριών από τις αμερικανικές αρχές σε βάρος του πρώην ηγέτη της χώρας Ραούλ Κάστρο.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ρούμπιο έστρεψε τα πυρά του κυρίως κατά της GAESA, του ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου που ελέγχεται από τις κουβανικές ένοπλες δυνάμεις και δραστηριοποιείται σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι τράπεζες, οι κατασκευές και το λιανεμπόριο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι ο όμιλος ελέγχει περίπου το 70% της κουβανικής οικονομίας και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους 18 δισ. δολαρίων.

«Κερδίζουν από τα ξενοδοχεία, τις κατασκευές, τις τράπεζες, τα καταστήματα, ακόμη και από τα χρήματα που σας στέλνουν οι συγγενείς σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα περνούν από τα χέρια τους», ανέφερε ο Ρούμπιο στο μήνυμά του. «Από αυτά τα χρήματα κρατούν ποσοστό, αλλά τίποτα από τα κέρδη της GAESA δεν φτάνει στον κουβανικό λαό».

Η παρέμβαση του Ρούμπιο πραγματοποιήθηκε ενώ η Κούβα αντιμετωπίζει νέα σοβαρή ενεργειακή κρίση και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Η κυβέρνηση της Αβάνας αποδίδει την κατάσταση στις αμερικανικές κυρώσεις και στη μείωση των εισαγωγών καυσίμων, ενώ η Ουάσιγκτον κατηγορεί την κουβανική ηγεσία για κακοδιαχείριση και διαφθορά.

Ο Ρούμπιο απέρριψε τους ισχυρισμούς της κουβανικής κυβέρνησης ότι οι ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων οφείλονται κυρίως στις αμερικανικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι πολύωρες καθημερινές διακοπές ρεύματος αποτελούν χρόνιο πρόβλημα που συνδέεται με τη διαχείριση της οικονομίας από την ηγεσία της χώρας.

Επίθεση του Ρούμπιο στη Κουβανική ηγεσία

«Ο πραγματικός λόγος που δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα ή τρόφιμα είναι ότι όσοι ελέγχουν τη χώρα έχουν λεηλατήσει δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να βοηθήσουν τον λαό», δήλωσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι διατεθειμένη να διαθέσει βοήθεια ύψους 100 εκατ. δολαρίων σε τρόφιμα και φάρμακα προς την Κούβα, υπό την προϋπόθεση ότι η διανομή τους δεν θα περάσει μέσα από κρατικούς μηχανισμούς ή την GAESA. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βοήθεια θα μπορούσε να διανεμηθεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας ή άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Ο Ρούμπιο παρουσίασε την πρωτοβουλία ως μέρος μιας «νέας σχέσης» που, όπως υποστήριξε, επιδιώκει να οικοδομήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον κουβανικό λαό και όχι με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσφέρει έναν νέο δρόμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μια νέα Κούβα», ανέφερε. «Μια Κούβα όπου ο απλός πολίτης και όχι μόνο η ελίτ της GAESA θα μπορεί να έχει μια επιχείρηση, ένα πρατήριο καυσίμων, ένα κατάστημα ρούχων ή ένα εστιατόριο».

Η παρέμβαση του Ρούμπιο έγινε την ίδια ημέρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αμερικανικές αρχές ετοιμάζονται να ανακοινώσουν ποινικές διώξεις σε βάρος του Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996.

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση του Ιανουαρίου επιδείνωσε περαιτέρω τα προβλήματα τροφοδοσίας της Κούβας με πετρέλαιο. Η Αβάνα στηριζόταν επί χρόνια στις ενεργειακές προμήθειες από το Καράκας στο πλαίσιο της στενής πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, γιος Κουβανών μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στη Φλόριντα πριν από την επικράτηση της επανάστασης του Φιντέλ Κάστρο, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς εκφραστές της σκληρής γραμμής της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Κούβα. Στο μήνυμά του έκανε λόγο για 67 χρόνια κομμουνιστικής διακυβέρνησης και υποστήριξε ότι μόνο όσοι συνδέονται με την πολιτική και στρατιωτική ελίτ μπορούν σήμερα να αναπτύξουν κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα.

Με πληροφορίες από CBS News