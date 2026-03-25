Κούβα: Μέλλουσες μητέρες ετοιμάζονται να γεννήσουν σε μια χώρα βυθισμένη στο σκοτάδι

Η έλλειψη καυσίμων και οι συνεχιζόμενες διακοπές ρεύματος στην Κούβα, μετά τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιδεινώνουν δραματικά τις συνθήκες για εγκύους και νέες μητέρες, σε μια περίοδο που το σύστημα υγείας και η καθημερινότητα δοκιμάζονται.

Η 26χρονη Μαουρέν Ετσεβαρία Πένια βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε ειδικό μαιευτήριο στην Αβάνα, καθώς αντιμετωπίζει επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της, όπως διαβήτη κύησης και χρόνια υπέρταση. Μιλώντας στο BBC, δηλώνει ότι, με τον τοκετό να αναμένεται άμεσα, φοβάται το ενδεχόμενο να γεννήσει εν μέσω διακοπής ρεύματος, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας καταρρέει συχνά.

Παρά τις δυσκολίες, τονίζει ότι το ιατρικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, παρέχοντάς της την απαραίτητη φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή.

Η Μαουρέν Ετσεβαρία Πένια ελπίζει ότι δεν θα υπάρξει διακοπή ρεύματος όταν γεννήσει / Φωτ.: BBC

Η εικόνα εκτός νοσοκομείων είναι πιο δύσκολη. Η Ιντίρα Μαρτίνες, έγκυος στον έβδομο μήνα, ζει σε προάστιο της Αβάνας χωρίς σταθερή ηλεκτροδότηση. Όπως περιγράφει στο BBC, η έλλειψη ρεύματος επηρεάζει ακόμη και βασικές ανάγκες, καθώς δεν μπορεί να μαγειρέψει ή να διατηρήσει τρόφιμα, με αποτέλεσμα να μην τρέφεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η ίδια δεν εργάζεται λόγω της εγκυμοσύνης και η οικογένεια στηρίζεται αποκλειστικά στο περιορισμένο εισόδημα του συζύγου της. Η μητέρα της, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, ανησυχεί ότι δεν τρέφεται επαρκώς και ότι επιβαρύνεται από το αυξημένο στρες των τελευταίων εβδομάδων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 32.800 γυναίκες βρίσκονται σήμερα σε εγκυμοσύνη στην Κούβα, πολλές εκ των οποίων αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες.

Η κρίση επιδεινώθηκε μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία στις αρχές Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση Τραμπ διέκοψε ουσιαστικά τις προμήθειες πετρελαίου προς την Κούβα, ενώ προειδοποίησε χώρες που τροφοδοτούν το νησί ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δασμούς εάν συνεχίσουν τις αποστολές καυσίμων.

Παρότι έχουν αποσταλεί ανθρωπιστικές βοήθειες, όπως τρόφιμα και γάλα σε σκόνη για εγκύους, αρκετοί πολίτες δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει ουσιαστική ενίσχυση.

Οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι, ενώ ακόμη και τα νοσοκομεία, αν και διαθέτουν γεννήτριες, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν καύσιμα για τη λειτουργία τους.

Οι ανησυχίες των εγκύων δεν περιορίζονται στον τοκετό, αλλά επεκτείνονται και στο μέλλον των παιδιών τους, σε μια χώρα όπου η οικονομική κρίση βαθαίνει, ο πληθυσμός γηράσκει και όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να μεταναστεύσουν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με πολλούς νέους να επανεξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά υπό τις παρούσες συνθήκες.

Με πληροφορίες από BBC