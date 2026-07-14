Κούβα: Το δίκτυο ηλεκτροδότησης κατάρρευσε για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες

Το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κούβας κατάρρευσε ξανά σήμερα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, με το φαινόμενο να συνεχίζεται εδώ και αρκετές μέρες.

Ειδικότερα, είναι η τρίτη μεγάλη διακοπή ρεύματος στο νησί μέσα σε εννέα ημέρες.

Σοβαρά τα προβλήματα στην Κούβα

Το μπλακ άουτ άφησε περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Ο αποκλεισμός έχει παραλύσει το ήδη προβληματικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού.

Στην πρωτεύουσα, την Αβάνα, τα φανάρια δεν λειτουργούσαν και ο θόρυβος των γεννητριών αντηχούσε στους δρόμους. Πολλοί κάτοικοι, συνηθισμένοι στις διακοπές ρεύματος, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα και διάρκεια αυτών.

«Η μητέρα μου είναι κλινήρης και πάσχει από άνοια, και εξαιτίας αυτών των διακοπών ρεύματος αναγκάστηκα να πετάξω το κρέας και τα ψάρια από το ψυγείο, επειδή χάλασαν όλα», είπε η 70χρονη Τζούλια Βάλντες.

Φωτ.: ΕΡΑ

«Αυτή είναι ήδη η τρίτη κατάρρευση του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου αυτή την εβδομάδα. Πόσο ακόμα θα διαρκέσει αυτό; Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι πια».

Φωτ.: ΕΡΑ

Οι χρόνιες διακοπές ρεύματος έχουν πυροδοτήσει την απογοήτευση απέναντι στην κυβέρνηση και έχουν προκαλέσει μικρές νυχτερινές διαμαρτυρίες, καθώς και οργή για τον αποκλεισμό πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

«Είναι άδικο που πρέπει να περνάμε αυτή την κατάσταση», δήλωσε η Βάλντες.

Νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Κούβας.

Οι κυρώσεις θα αφορούν ιδιωτικές και κρατικές οντότητες, καθώς και παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Φωτ.: ΕΡΑ

Οι κυρώσεις αυτές στοχεύουν στους «πυλώνες» της κουβανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, εξήγησε η αμερικανική διπλωματία σε ένα δελτίο Τύπου, ιδίως το υπουργείο Τουρισμού και εταιρείες που εξειδικεύονται στις εξαγωγές-εισαγωγές καυσίμων.

Φωτ.: ΕΡΑ

Παραστρατιωτικές οργανώσεις, ορισμένες εκ των οποίων υπάγονται στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων και χαρακτηρίζονται «όργανα καταστολής» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επίσης μπαίνουν στο στόχαστρο.