Κοσμοσυρροή για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ – Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο State Farm Stadium

Χιλιάδες υποστηρικτές του Τσάρλι Κερκ συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο State Farm Stadium της Γκλέντειλ, στην Αριζόνα, για την κηδεία του.

Οι διοργανωτές είχαν ζητήσει από τους συμμετέχοντες να εμφανιστούν με ρούχα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, αντί για παραδοσιακά μαύρα. Στις γιγαντοοθόνες του σταδίου προβάλλονταν φωτογραφίες του Κερκ, ενώ στη σκηνή βρίσκονταν μουσικοί με χριστιανικό ρεπερτόριο. Η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο πολιτική και θρησκευτική συγκέντρωση παρά τυπική τελετή μνήμης.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Γκλέντειλ, πάνω από 200.000 άνθρωποι είχαν δηλώσει συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας της Turning Point USA, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τη χωρητικότητα του σταδίου (63.400 θέσεις, επεκτάσιμες σε περίπου 73.000). Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκε και η γειτονική Desert Diamond Arena, που διαθέτει 19.000 επιπλέον θέσεις, ωστόσο η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ τις δυνατότητες των χώρων.

Παρουσία πολιτικών ηγετών

Την τελετή παρακολουθούν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ δήλωσε: «Σήμερα γιορτάζουμε τη ζωή ενός σπουδαίου ανθρώπου… θα είναι μια ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη μέρα. Θέλουμε να το δούμε ως χρόνο ίασης», ενώ επαίνεσε τον Κερκ για τον ρόλο του στη διάδοση συντηρητικών ιδεών στα πανεπιστήμια. Ο Βανς σε ανάρτησή του σημείωσε: «Σήμερα επιστρέφουμε στην Αριζόνα για να θυμηθούμε τον Τσάρλι και να τιμήσουμε τη θυσία του».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο βήμα θα ανέβουν, μεταξύ άλλων, η σύζυγός του Έρικα Κερκ, ο Τραμπ, ο Βανς, καθώς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ. Παρόντες επίσης θα είναι ο Τάκερ Κάρλσον και ο Στίβεν Μίλερ.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Η τελετή έχει ενταχθεί στο υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας SEAR-1, το ίδιο που εφαρμόζεται σε γεγονότα όπως το Super Bowl. Το πόντιουμ των ομιλητών είναι θωρακισμένο με αλεξίσφαιρο γυαλί, ενώ ομάδες της Μυστικής Υπηρεσίας έχουν αναπτυχθεί σε Φοίνιξ και Γκλέντειλ σε συνεργασία με ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές.

«Η τελετή θα έχει την πλήρη προστασία και υποστήριξη που απαιτείται», δήλωσε ο William Mack, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου της Μυστικής Υπηρεσίας στο Φοίνιξ.

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου από 22χρονο δράστη, ο οποίος συνελήφθη την επόμενη ημέρα και κατηγορείται για φόνο, αντιμετωπίζοντας ακόμη και τη θανατική ποινή.

Η δολοφονία προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Βανς να ζητούν τιμωρία για όσους εξέφρασαν ικανοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον θάνατο του Κερκ, προκαλώντας αντιδράσεις από όσους θεωρούν ότι τέτοιες εκφράσεις καλύπτονται από την Πρώτη Τροπολογία.

Ο Κερκ διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον Τραμπ και την οικογένειά του, ενώ είχε αποκτήσει εκατομμύρια ακολούθους μέσα από τις πλατφόρμες και τα podcast του. Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν για διάδοση ακραίων απόψεων, αλλά οι υποστηρικτές του τον θεωρούσαν βασικό εκφραστή του συντηρητικού κινήματος της νεότερης γενιάς.