Κορυφαίος αξιωματούχος του Τραμπ φέρεται να παρενέβη σε υπόθεση του Άντριου Τέιτ

Δημοσίευμα του ProPublica επανέφερε στο προσκήνιο τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ακροδεξιούς Influencers Άντριου και Τρίσταν Τέιτ, καθώς αποκαλύπτεται ότι ανώτερο στέλεχος της -τότε- κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου, φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει υπέρ τους κατά τη διάρκεια ομοσπονδιακής έρευνας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Πολ Ινγκρασία, πρώην μεσάζων του Λευκού Οίκου με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ζήτησε από ανακριτές να επιστρέψουν τις ηλεκτρονικές συσκευές που είχαν κατασχέσει από τους αδελφούς Τέιτ όταν ταξίδεψαν στις ΗΠΑ. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε πως το αίτημα «προέρχεται από τον Λευκό Οίκο».

Άντριου Τέιτ: «Μέσο εκφοβισμού»

Πρώην στελέχη των αμερικάνικων ομοσπονδιακών αρχών που μίλησαν στο ProPublica χαρακτήρισαν την υποτιθέμενη παρέμβαση «εξαιρετικά ασυνήθιστη» και «τακτική εκφοβισμού». Παρά τις παρεμβάσεις που περιγράφονται στο δημοσίευμα, οι συσκευές δεν έχουν επιστραφεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο των Τέιτ, Τζόζεφ ΜακΜπράιντ.

Ο ΜακΜπράιντ απορρίπτει το εν λόγων ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντάς το ως «ασόβαρο», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο Ινγκρασία «δεν είχε ούτε την αρμοδιότητα ούτε το λόγο» να κάνει κάτι τέτοιο.

Ο Ινγκρασία έχει βρεθεί στο επίκεντρο και στο παρελθόν, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει σειρά ρατσιστικών μηνυμάτων, δηλώνοντας πως διαθέτει «ναζιστικές τάσεις». Το ProPublica υπενθυμίζει επίσης ότι το περιβάλλον Τραμπ φέρεται να έχει ασκήσει πίεση και προς τις ρουμανικές αρχές το 2024 για να αρθεί ο κατ’ οίκον περιορισμός των αδελφών Τέιτ όσο βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για τράφικινγκ.

Οι αδελφοί Τέιτ δεν αντιμετωπίζουν επί του παρόντος κατηγορίες στις ΗΠΑ και δεν είναι γνωστό εάν διεξάγονται ενεργές έρευνες σε βάρος τους. Οι ίδιοι αρνούνται κάθε κατηγορία. Το θέμα έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται αυξανόμενη πίεση να δημοσιοποιήσει τα κυβερνητικά αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν, κάτι που ο ίδιος απορρίπτει ως «πολιτικό κόλπο» των Δημοκρατικών, παρά το γεγονός ότι δηλώνει τώρα πως θα υπογράψει σχετικό νομοσχέδιο.

Με πληροφορίες από USA Today