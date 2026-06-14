Κοπεγχάγη: Πώς ο συγχρονισμός των φαναριών διευκολύνει την ποδηλασία στην πόλη

Στην Κοπεγχάγη, τα φανάρια έχουν ρυθμιστεί ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των ποδηλάτων μέσα από το σύστημα «πράσινου κύματος».

Στην Κοπεγχάγη εφαρμόζεται ένα σύστημα συγχρονισμού των φωτεινών σηματοδοτών για ποδηλάτες, γνωστό ως «πράσινο κύμα», το οποίο επιτρέπει συνεχή ροή κίνησης χωρίς στάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι ποδηλάτες που κινούνται σε ώρα αιχμής με ταχύτητα περίπου 20 χλμ./ώρα να μπορούν να περνούν διαδοχικά πράσινα φανάρια σε ολόκληρη τη διαδρομή τους, χωρίς να χρειάζεται να σταματούν σε κάθε διασταύρωση.

Το «πράσινο κύμα» εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου 16 χρόνια από τον δήμο της Κοπεγχάγης, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την ενίσχυση των μετακινήσεων με ποδήλατο. Η βασική ιδέα ήταν απλή: τα φανάρια να μην εξυπηρετούν μόνο την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, αλλά να συγχρονίζονται και με τον ρυθμό των ποδηλατών, ώστε η κίνηση να γίνεται πιο ομαλή και προβλέψιμη.

Σήμερα, το σύστημα δεν παραμένει σε πειραματικό στάδιο, αλλά επεκτείνεται. Ο δήμος έχει εγκρίνει την επέκτασή του σε ακόμη 15 διαδρομές, στο πλαίσιο νέων μέτρων για τη βελτίωση της ποδηλατικής πολιτικής της πόλης.

Η εμπειρία των ποδηλατών στην πράξη

Η καθημερινή εμπειρία όσων κινούνται με ποδήλατο στην Κοπεγχάγη δείχνει γιατί το σύστημα έχει αποκτήσει θετική αποδοχή. Ο ηθοποιός Samuel Traum περιγράφει χαρακτηριστικά τη διαφορά ανάμεσα στην κίνηση και την αναμονή στα φανάρια:

«Να πιάνεις ένα πράσινο κύμα είναι το καλύτερο συναίσθημα, ειδικά όταν βιάζεσαι. Το αντίθετο, ένα κόκκινο κύμα, είναι το χειρότερο».

Η αίσθηση αυτή αποτυπώνει και τον βασικό στόχο του συστήματος: τη μείωση των συνεχών διακοπών και την πιο σταθερή μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Όπως πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η Κοπεγχάγη είχε διαμορφωθεί μεταπολεμικά με επίκεντρο το αυτοκίνητο. Από τη δεκαετία του 1970 όμως ξεκίνησε μια σταδιακή ανατροπή αυτού του μοντέλου, με ισχυρές κοινωνικές πιέσεις και κινητοποιήσεις που οδήγησαν στη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων.

Η εξέλιξη αυτή άλλαξε σταδιακά τον τρόπο μετακίνησης στην πόλη και ενίσχυσε σημαντικά τη χρήση του ποδηλάτου ως καθημερινού μέσου μεταφοράς. Ωστόσο, παρά την πρόοδο, η πόλη συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, ειδικά σε περιοχές όπου η κυκλοφορία είναι πιο πυκνή και οι ρυθμοί διαφορετικοί μεταξύ κέντρου και προαστίων.

Η Κοπεγχάγη προχωρά σε νέο πακέτο επενδύσεων ύψους περίπου 602 εκατομμυρίων δανικών κορωνών (περίπου 70,5 εκατ. λίρες), το οποίο περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη του «πράσινου κύματος», τη βελτίωση της ροής της ποδηλατικής κυκλοφορίας και έργα υποδομής για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άνεσης των ποδηλατών.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η κατασκευή της μεγαλύτερης ποδηλατικής γέφυρας στη χώρα, καθώς και η αναβάθμιση του φωτισμού σε βασικούς ποδηλατοδρόμους.

Παράλληλα, έχουν εγκατασταθεί 19 «βαρόμετρα ποδηλάτων», τα οποία καταγράφουν την ταχύτητα και την κίνηση των ποδηλάτων, ώστε οι αρχές να μπορούν να προσαρμόζουν καλύτερα τον συγχρονισμό των φαναριών στις πραγματικές συνθήκες κίνησης.

Ποιες είναι οι προκλήσεις

Παρά την επιτυχία του, το σύστημα δεν λειτουργεί πάντα ιδανικά. Σε ώρες αιχμής, η αυξημένη πυκνότητα των ποδηλατών δυσκολεύει τη διατήρηση ενός σταθερού ρυθμού, με αποτέλεσμα αρκετοί να μην μπορούν να «πιάσουν» το πράσινο κύμα μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.

Οι αρμόδιοι αναγνωρίζουν ότι η ισορροπία ανάμεσα στην αυξημένη χρήση του ποδηλάτου και την κυκλοφοριακή ομαλότητα αποτελεί μια συνεχή πρόκληση για τον σχεδιασμό της πόλης.

Παρά τις δυσκολίες, η Κοπεγχάγη συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε πολιτικές που ενισχύουν τις βιώσιμες μετακινήσεις. Το «πράσινο κύμα» αποτελεί πλέον μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στη μείωση της χρήσης αυτοκινήτου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον.

Με τον συνδυασμό υποδομών, τεχνολογίας και πολιτικής βούλησης, η πόλη διατηρεί τη θέση της ως ένα από τα πιο αναγνωρισμένα παραδείγματα ποδηλατικής αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Guardian

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