Κοπακαμπάνα: Αεροσκάφος συνετρίβη στη θάλασσα - Νεκρός ο πιλότος

Μικρό αεροσκάφος που ρυμουλκούσε διαφημιστικό πανό έπεσε στη θάλασσα ανοιχτά της Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Ζανέιρο, το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο πιλότος σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες μετέφεραν τη σορό σε ιατροδικαστικό κέντρο για ταυτοποίηση.

Στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης της Πυροσβεστικής με τζετ σκι, φουσκωτά, δύτες και εναέρια υποστήριξη. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη χρήση σόναρ, ώστε να εντοπιστούν τυχόν άλλοι επιβαίνοντες, καθώς και συντρίμμια.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, δείχνει το αεροσκάφος να βυθίζει απότομα το ρύγχος και να πέφτει στη θάλασσα κοντά στην ακτή, περίπου στις 12:30 τοπική ώρα.

Η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος ήταν ένα Cessna 170A και ανήκε σε διαφημιστική εταιρεία.

