Κοντά στο εξιτήριο ο «ήρωας» της επίθεσης στο Σίδνεϊ, Άχμεντ αλ-Άχμεντ

Ο Άχμεντ αλ-Άχμεντ, ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά όταν προσπάθησε να ακινητοποιήσει τους ενόπλους κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μπόνγαϊ του Σίδνεϊ, αναρρώνει σταθερά και ενδέχεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, σύμφωνα με μέλη της συριακής κοινότητας της πόλης.

Ο 44χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου έχει ήδη υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, μετά τα πέντε τραύματα από σφαίρες που υπέστη κατά την επίθεση σε εκδήλωση για τη Χανουκά κοντά στην παραλία του Μπόνταϊ. Όπως ανέφερε ο Τάμερ Καχίλ, μέλος της συριακής κοινότητας και ορθοπεδικός χειρουργός που τον έχει επισκεφθεί, τα τραύματα έχουν καθαριστεί από θραύσματα και παρουσιάζουν καλή επούλωση.

«Βελτιώνεται συνεχώς και πιθανότατα σύντομα θα μπορέσει να φύγει από το νοσοκομείο», είπε ο Καχίλ, διευκρινίζοντας ότι δεν συμμετέχει στην ιατρική του ομάδα. «Δείχνει πιο χαρούμενος. Είναι ταπεινός και αρκετά ντροπαλός άνθρωπος».

Ο αλ-Άχμεντ, ιδιοκτήτης καταστήματος καπνικών στα νότια προάστια του Σίδνεϊ, βρισκόταν για καφέ με τον ξάδελφό του στο Μπόνταϊ όταν, σύμφωνα με τις αρχές, ο Σατζίντ Άκραμ και ο γιος του Ναβίντ άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους.

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο δείχνει τον αλ-Άχμεντ να πλησιάζει προσεκτικά τον έναν από τους δράστες πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα, να τον ρίχνει στο έδαφος και να του αφαιρεί το όπλο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δέχτηκε πυρά, με πέντε σφαίρες να τον τραυματίζουν στο αριστερό χέρι και τον ώμο.

Σύμφωνα με τη Λουμπάμπα Αλχμίντι ΑλΚαχίλ από την οργάνωση Australians for Syria Association, η πλήρης λειτουργία του αριστερού του χεριού δεν αναμένεται να αποκατασταθεί πριν περάσουν τουλάχιστον έξι μήνες, λόγω νευρικών βλαβών. Για τον λόγο αυτό, δεν σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στο κατάστημά του, έξω από το οποίο εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αφήσει λουλούδια και σημειώματα συμπαράστασης.

«Χρειάζεται ξεκούραση και χρόνο με την οικογένειά του. Έχει μείνει μακριά από τη σύζυγο και τις κόρες του για πολύ καιρό», ανέφερε.

Άχμεντ αλ-Άχμεντ: Καμπάνια για να δωθεί αυστραλιανή υπηκοότητα στους γονείς του

Ο αλ-Άχμεντ έχει δεχθεί επισκέψεις από πλήθος κόσμου, αλλά και από πολιτειακούς και πολιτικούς αξιωματούχους. Όπως είπε, τον επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, άνθρωποι από διαφορετικές θρησκείες και εθνικότητες, ενώ του μεταφέρθηκαν και προσωπικές ευχαριστίες εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου. Ανάμεσά τους ήταν και ο πρόεδρος του Εβραϊκού Συμβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο οποίος εξήρε δημόσια το θάρρος του σε αγρυπνία για τα θύματα της επίθεσης.

Οι γονείς του, που βρίσκονται στο Σίδνεϊ από τη Συρία τους τελευταίους μήνες, έχουν παραμείνει στο πλευρό του. Παράλληλα, ο πρώην δικηγόρος μετανάστευσης της οικογένειας έχει ζητήσει να τους χορηγηθεί αυστραλιανή υπηκοότητα ώστε να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν, αίτημα που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δεκτό.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής λίστας τιμητικών διακρίσεων για τους ανθρώπους που επέδειξαν ηρωισμό κατά την επίθεση, με μέλη της συριακής κοινότητας να εκτιμούν ότι ο αλ-Άχμεντ θα περιλαμβάνεται σε αυτήν.

Περισσότερα από 2,5 εκατ. δολάρια έχουν συγκεντρωθεί για τη στήριξή του μέσω διαδικτυακής καμπάνιας. Όταν του παρουσιάστηκε συμβολικά η επιταγή στο νοσοκομείο, φέρεται να ρώτησε με αμηχανία: «Το αξίζω;». Όπως σχολιάζουν άνθρωποι κοντά του, η αναγνώριση, η δημοσιότητα και οι τραυματισμοί αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τη ζωή του, σε μια περίοδο που, όπως λένε, περιβάλλεται από αγάπη και φροντίδα.

Με πληροφορίες από Guardian